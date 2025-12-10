運動雲

>

效力達拉斯超過11年　「跨越3代核心」鮑威爾傳季末退役

▲獨行俠鮑威爾。（圖／路透）

▲鮑威爾傳本季結束後將退休。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠傳出重大人事動態，隊內最具資歷的老將鮑威爾（Dwight Powell）遭美國媒體披露，將在球季結束後正式退休。

此消息由《Mavs Film Room》揭露，指出效力達拉斯長達11年半的鮑威爾，即將在本季畫下生涯句點，象徵球隊一個時代的終結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鮑威爾於2014-15賽季交易截止日前自波士頓塞爾提克轉戰達拉斯，當時的交易案涉及5名球員與2枚選秀籤，他自此在達拉斯落腳，期間歷經「隆多時期」的動盪，也陪伴名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）走過傳奇生涯尾聲，更從唐西奇（Luka Doncic）加入NBA起便一路並肩作戰，今年他也扮演協助新秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）適應聯盟的重要角色。

▲獨行俠鮑威爾。（圖／路透）

▲鮑威爾效力獨行俠經歷三代核心。（圖／路透）

根據球隊紀錄，鮑威爾目前在隊史出賽數排名第5，在球員流動頻繁的時代，一名角色球員能在同隊待滿逾10年相當罕見，他被視為隊中推動文化的重要力量，無論上場時間多寡，總願意完成教練團交付的任務。

鮑威爾退役後，隊內資歷最深者將由厄文（Kyrie Irving）接替，而厄文也僅是在3年前透過交易加盟，許多曾參與2年前總冠軍賽之旅的成員如今也僅剩少數留隊，使鮑威爾的離開更具時代意義。

事實上，鮑威爾目前是全聯盟效力同1支球隊資歷第5長的球員，他在塞爾提克僅出賽5場後，隨即在達拉斯完成接下來的720場比賽（仍在累積中），展現現今聯盟少見的忠誠與穩定。

隨著鮑威爾預估在季末告別職業生涯，獨行俠未來的領袖層將迎來變動，總教練奇德（Jason Kidd）仍將持續掌舵，而新生代核心弗拉格逐漸展現主力風範，將成為球隊重建下一階段的重要支柱。

搭配戴維斯（Anthony Davis）的動向、厄文的傷勢恢復情況等因素，球隊未來的藍圖將更趨清晰，鮑威爾11年半的貢獻，則將成為獨行俠歷史中穩定與忠誠的象徵。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠鮑威爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

白襪抽中2026選秀狀元籤！光芒、巨人、皇家大躍升

白襪抽中2026選秀狀元籤！光芒、巨人、皇家大躍升

【監視器曝光】台北女租車暴衝「撞進停車場」！　柵欄、繳費機全撞毀

熱門新聞

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

2曾因債務遭統一獅開除！傳黃勇傳加入福州海俠

3中國啦啦隊徵選Amis、王笑笑出鏡

4美國隊教頭點名大谷！視為投手主力

5費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯

最新新聞

1張泰山兒子張可洛錄取興南高校

2不搞事　班恩轟37分率魔術闖NBA盃4強

3拜仁3比1逆轉里斯本競技

4「跨越3代核心」鮑威爾傳季末退休

5獨行俠10屆全明星戴維斯　傳上交易檯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366