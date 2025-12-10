效力達拉斯超過11年　「跨越3代核心」鮑威爾傳季末退役

▲鮑威爾傳本季結束後將退休。（圖／路透）

達拉斯獨行俠傳出重大人事動態，隊內最具資歷的老將鮑威爾（Dwight Powell）遭美國媒體披露，將在球季結束後正式退休。

此消息由《Mavs Film Room》揭露，指出效力達拉斯長達11年半的鮑威爾，即將在本季畫下生涯句點，象徵球隊一個時代的終結。

鮑威爾於2014-15賽季交易截止日前自波士頓塞爾提克轉戰達拉斯，當時的交易案涉及5名球員與2枚選秀籤，他自此在達拉斯落腳，期間歷經「隆多時期」的動盪，也陪伴名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）走過傳奇生涯尾聲，更從唐西奇（Luka Doncic）加入NBA起便一路並肩作戰，今年他也扮演協助新秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）適應聯盟的重要角色。

根據球隊紀錄，鮑威爾目前在隊史出賽數排名第5，在球員流動頻繁的時代，一名角色球員能在同隊待滿逾10年相當罕見，他被視為隊中推動文化的重要力量，無論上場時間多寡，總願意完成教練團交付的任務。

鮑威爾退役後，隊內資歷最深者將由厄文（Kyrie Irving）接替，而厄文也僅是在3年前透過交易加盟，許多曾參與2年前總冠軍賽之旅的成員如今也僅剩少數留隊，使鮑威爾的離開更具時代意義。

事實上，鮑威爾目前是全聯盟效力同1支球隊資歷第5長的球員，他在塞爾提克僅出賽5場後，隨即在達拉斯完成接下來的720場比賽（仍在累積中），展現現今聯盟少見的忠誠與穩定。

隨著鮑威爾預估在季末告別職業生涯，獨行俠未來的領袖層將迎來變動，總教練奇德（Jason Kidd）仍將持續掌舵，而新生代核心弗拉格逐漸展現主力風範，將成為球隊重建下一階段的重要支柱。

搭配戴維斯（Anthony Davis）的動向、厄文的傷勢恢復情況等因素，球隊未來的藍圖將更趨清晰，鮑威爾11年半的貢獻，則將成為獨行俠歷史中穩定與忠誠的象徵。