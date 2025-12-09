41歲不老傳說！崔炯宇打擊率3成韓職金手套　FA回老東家三星哽咽

▲41歲老將崔炯宇。（圖／KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職金手套頒獎典禮9日於首爾舉行，今年指定打擊獎毫無懸念，再度由41歲老將崔炯宇拿下。他以 97.8％ 壓倒性得票率奪下金手套，展現不老傳說。

崔炯宇2002年加入三星獅，直到2008年才站穩先發並獲得新人王，是公認的大器晚成代表。之後他在三星締造四連霸期間立下大功，2016 年更以生涯首次FA拿下韓職史上第一份「100 億韓元合約」，風光轉隊起亞虎。加入起亞的第一年，他又帶隊奪冠，被稱為貨真價實的「奪冠專家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年他在 133 場比賽轟出打擊率 .307、24 轟與 86 打點，完全不像41歲球員的成績，韓職金手套類似中職最佳十人，因此有指定打擊獎。上台時，他以一句「大家好，我是三星獅崔炯宇」向球迷問好，語氣難掩激動地說：「每一年都在跟『年紀』這個詞作戰，去年贏了，今年也贏了，真的很替自己開心。」

今年休季他結束與起亞虎的10年情緣，選擇以FA身分重返三星，得獎台上他忍不住向起亞的後輩們逐一喊名致謝。他一口氣念出十多位隊友：「（梁）玹種、（羅）成範、（金）倒永……」念著念著，他眼眶泛紅，語氣哽咽：「他們都說謝謝我，但其實是我更感謝他們。只要有回憶在，未來在哪裡努力都沒關係，總有一天還會再見。」

最後，他也向重新迎接他的三星球迷喊話：「我知道我年紀真的大了，但請不要擔心。我會好好準備，調整到最好，用成績回報大家。」