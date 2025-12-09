道奇規劃「寬鬆輪值」保護大谷　羅伯斯：6到8天登板一次

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟冬季會議8日（台灣時間9日）在美國佛州奧蘭多揭幕，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時談到大谷翔平明年球季「投手身分」的使用規劃，透露將以較有彈性的登板間隔，作為二刀流完全回歸的保護方案。

歷經右肘手術後，大谷翔平本季重返投手丘，明年球季將迎來二刀流「完全復活」的重要一年。談到「投手大谷」的調度方式，羅伯斯透露，「基本上會以正常先發投手的方式來使用，不會有球數限制，但也不打算讓他進入完整的5人輪值。」

羅伯斯進一步說明，道奇不會走固定6人輪值的模式，而是傾向讓大谷的登板間隔保持在6至7天，甚至8天，「這樣的安排是考量到二刀流的整體負擔，希望讓他能在投打兩端都有最好的表現。」

除了保護大谷之外，道奇先發戰力的深度也是規劃彈性輪值的重要關鍵。羅伯斯點名幾名即將從傷勢中回歸的投手，「像萊恩（River Ryan）、史東（Gavin Stone）這樣的年輕投手，我們對他們的期待很高。他們去年經歷過季後賽的氣氛，但今年卻因傷無法完整參與，我相信這份不甘心，會在2026年轉化成很大的動力。」