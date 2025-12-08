運動雲

洋基工程韓援三本柱到位　激似IU韓職女神崔洪邏加盟

▲▼崔洪邏正式加盟洋基女孩。（圖／洋基工程提供）

▲崔洪邏正式加盟洋基女孩。（圖／洋基工程提供）

記者游郁香／綜合報導

洋基工程籃球隊於「洋基女孩」決選會售票秒殺後話題持續延燒，外界期待已久的第三位韓籍成員今日正式揭曉。洋基女孩於官方社群釋出加盟影片，宣布來自韓國職棒樂天巨人的高人氣啦啦隊成員崔洪邏加入團隊。

 
 
 
 
崔洪邏身高169公分，以甜美氣質與酷似南韓歌手 IU（李知恩）的清新外貌聞名，在韓國與台灣皆擁有亮眼人氣與穩定粉絲支持。她的加入，也讓洋基女孩的韓援戰力「三本柱」正式到位。

今年洋基女孩共引進三名韓籍成員，包括 睦那京、李素敏 以及本次宣布的 崔洪邏。三人將與全隊展開集訓，並預計於洋基工程籃球隊成軍後首個主場週──12 月 27 日至 28 日於新竹市立體育館首次登場亮相，為球迷帶來更精采的現場應援與多元舞台內容。

因主場購票反應熱烈、球迷需求踴躍，洋基工程籃球隊同步宣布，將於主場兩側的「方舟席」加開應援站位，讓更多球迷能近距離感受洋基女孩的魅力。

洋基工程籃球隊表示，女孩補強仍未完全結束，球隊期望透過多元化的應援文化、跨國交流與多國成員的魅力，打造更具活力、更具國際特色的主場氛圍，歡迎球迷一起見證洋基工程籃球隊全新賽季的啟航。 

