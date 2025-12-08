運動雲

討厭洋基卻被說成想加盟？　卡許曼揭葛雷遭經紀人要求「演戲」

▲葛雷（Sonny Gray）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基總管卡許曼（Brian Cashman）在MLB冬季會議期間揭露前投手葛雷（Sonny Gray）於2017年加盟洋基時的內幕；他表示，葛雷當年透露想為洋基效力的說法，其實是依照經紀人建議所做的「市場考量」，而葛雷真正對紐約的厭惡直到2018年交易截止日後才親口說出。

葛雷日前在加盟波士頓紅襪的記者會上，談到自己在紐約度過的1年半時光；他直言：「紐約對我來說不是個好的處境，對我和家人也不是很好的安排，我從一開始就從來不想去那裡。」

此言再度引發外界討論，也讓卡許曼在冬會上被問到他的看法。

卡許曼表示，2018年交易截止日過後，葛雷主動要求與他會面，兩人於球隊組織表現部門高級總監博林（Chad Bohling）的辦公室內談話，卡許曼說：「他說：『我以為你要把我交易掉，』我回他：我在公開場合明明在努力補強投手，既然我們如此需要投手，我怎麼可能把一個先發交易掉？」

就在此時，葛雷坦白了真正的想法，「那時他才告訴我，他從來不想來紐約，他討厭紐約，這是最糟的地方，他只會整天待在飯店房間裡，」卡許曼接著坦言自己相當驚訝，只能回應：「現在說這些有點太遲了。」

面對卡許曼的質疑，葛雷解釋了當年為何會說想來洋基，「我的經紀人Bo McKinnis要我那麼做，他叫我撒謊，因為如果我公開說有些球隊我不想去，對我未來的自由球員市場會不利。」

隨後卡許曼表示，他只能無奈回答：「如今已經無法改變，我真希望你早點告訴我。」他承諾季後會想辦法為葛雷尋找新東家，最終於2019年1月將他交易到辛辛那提紅人。

卡許曼還補充，當時球隊之所以相信葛雷對洋基有興趣，是因為多方管道都傳來一致的訊息，洋基一名小聯盟影音協調員是葛雷在范德比大學的前室友，而葛雷曾告訴這位室友：「告訴卡許曼，把我弄到洋基去，我想離開奧克蘭，我想追逐世界大賽冠軍。」

除了室友外，卡許曼表示有多名人士都將葛雷的類似訊息轉達給球團，讓洋基認為他真心想穿上條紋球衣。

現年36歲的葛雷如今已是3屆全明星，累積125勝、3.58ERA，效力過運動家、洋基、紅人、雙城及紅雀，他在今年接受交易至紅襪時，放棄了合約中的交易否決權。

他談到加盟波士頓的心情時說：「讓我決定來波士頓的因素之一是，現在到了一個地方——你知道嗎？討厭洋基很容易，對吧；我喜歡挑戰，也感激這個挑戰，我接受這個挑戰。但這次只需要做自己，我就是我，而我對自己感到自在。」

【當街拔槍】北市拒檢男狂飆撞傷2人 　信義警拔槍喝斥：趴下！

﻿

