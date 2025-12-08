傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿今年奪下總冠軍，MVP 威能帝功不可沒，球團也確定以兩年合約續留這位王牌先發。桃猿同時積極洽談其他洋投，並與魔神樂的經紀公司保持良好溝通。

威能帝本季 26 場先發投出 170 局，送出 168 次三振，拿下 15 勝 2 敗，勇奪勝投王與三振王兩項大獎，防禦率 2.01、每局被上壘率 0.91，展現強大壓制力。他甫獲選台灣大賽 MVP，是球隊挺進季後賽並最終奪冠的重要核心。威能帝也成為繼 1996 年郭進興、2015 年林智勝、2018 年陳俊秀之後，史上第 4 位包辦年度 MVP 與台灣大賽 MVP 的球員。

桃猿副領隊礒江厚綺表示：「威能帝在過去球季展現非常穩定的先發能力，不論局數、壓制力，都是球隊不可或缺的戰力。基於他的貢獻以及團隊未來規劃，因此提出兩年合約並已達成共識完成簽約。」

外傳韓職韓華鷹曾開高價想網羅威能帝，但他最終選擇留在台灣。對此礒江厚綺表示，「尊重選手與經紀公司，合約細節屬於機密，不方便透漏還請見諒。我們一直維持與威能帝溝通以及提出合約。我們很開心很早能夠與威能帝確定續約。」

至於魔神樂的續留可能性，礒江厚綺說，「與魔神樂的經紀公司一直保有良好的溝通聯繫，不管是波賽樂、凱樂或其他洋將都在觀察，只要是能補強球隊戰力的都會列入整體評估），球團會積極規劃補強明年球季的戰力。」