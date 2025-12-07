運動雲

哈登超車「甜瓜」登歷史得分榜第10　比肩Kobe、喬丹直呼像做夢

記者游郁香／綜合報導

快艇球星哈登（James Harden）再寫生涯里程碑！他在今（7）日作客明尼蘇達一役狂砍34分，不僅超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），正式升上NBA 歷史得分榜第10，也成為史上僅有的3位名列此榜單前10的後衛之一，與布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）並列傳奇行列，這位36歲老將興奮直呼，「像夢一樣！」

哈登賽前還差21分能超車「甜瓜」安東尼2萬8289 分的生涯總得分，結果他上半場就轟下19分，第3節靠兩罰完成超越，生涯累積得分推進至2萬8303分，登上歷史第10，第9是湖人傳奇歐尼爾（Shaquille O'Neal，28,596分），第8則是哈登的前隊友杜蘭特（Kevin Durant，31,051分）。

▲▼快艇球星哈登躋身NBA歷史得分榜第10名。（圖／翻攝自X／NBA）

▲哈登以兩罰完成超越安東尼，升上歷史得分榜第10名。（圖／翻攝自X／NBA）

談到加入歷史前10的感受，哈登感性說，「你看看那份名單，就會想『不可能吧？』我竟然能在其中，簡直像夢一樣。」他表示，名單上那些超級巨星每個人「都比我壯、比我快、比我更有運動能力」，更自嘲自己是「在地面上打球」，跟飛來飛去的Kobe與喬丹完全不一樣。

哈登的招牌後撤步跳投如今已成為各層級籃球員必練技能。據統計，自2013-14賽季起，他已投進近2000顆後撤步跳投，透過這個動作拿下超過5100分，比聯盟第2名多出至少1000分。

哈登笑說，「我剛開始做這動作時，我不知道你們記不記得，大家都說：『他走步了！他走步了！』」但現在，大家都在用它。你創造了一種東西，需要一些時間讓大家跟上，而現在連小朋友都在練。」

▲▼快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

「這是我真的很自豪的事。當然，我不是在說我發明了它，但我確實把它帶到另一個層次。」哈登如此說道。

這位前MVP的生涯不只靠後撤步堆出豐功偉業，他也是NBA史上三分命中數第2名（3255顆），僅次於勇士天王柯瑞（Stephen Curry，4111顆）。快艇隊友雷納德（Kawhi Leonard）大讚哈登能在36歲打出如此水準「簡直不可思議」，並點出他投入的心力是關鍵。

關鍵字： NBA快艇哈登James Harden歷史得分榜安東尼後撤步

