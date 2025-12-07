運動雲

「金童」唐西奇喜迎二女兒誕生！道奇也來祝賀　有望明日回歸湖人

▲▼湖人金童唐西奇喜迎二女兒（左）誕生。（圖／翻攝自IG／lukadoncic）

▲湖人金童唐西奇喜迎二女兒（左）誕生。（圖／翻攝自IG／lukadoncic）

記者游郁香／綜合報導

湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）喜迎家庭新成員！他在台灣時間6日晚間於 IG 宣布二女兒奧莉維亞（Olivia ）出生，為了陪伴未婚妻安娜瑪利亞（Anamaria Goltes）生產，他日前以「私人因素」缺席兩戰並飛回斯洛維尼亞老家。隨著小公主平安誕生，唐西奇有望在明（8）日作客費城一役歸隊。

 
 
 
 
湖人總教練雷迪克（JJ Redick）早在6日對塞爾提克賽前就透露，唐西奇可能趕上明日客場之旅最終戰。湖人這段東岸連戰拿下1勝1負，先是在多倫多驚險贏3分，隔天便在波士頓慘遭痛擊，戰績來到16勝6敗，仍穩居西區第3。球隊也在連兩天出賽後於今日獲得難得的休息日。

唐西奇本季以場均35.3分暫居得分王寶座，還能繳出8.9助攻、8.9籃板和1.6抄截，是湖人攻勢的中樞。他在社群平台公開二女兒照片後，湧入祝賀訊息，同城的世界冠軍隊伍道奇官方帳號也在下面留言「恭喜」。

▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇暫居本季得分王。（圖／達志影像／美聯社）

湖人球迷則期待唐西奇在對七六人的焦點戰火線復出，這場比賽可能同場出現聯盟前5名得分手中的3位，除了唐西奇外，還有費城當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）與「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）。

里夫斯本季打出生涯最佳表現，在沒有唐西奇的6場比賽中，湖人仍維持4勝2負戰績，他更狂飆場均40分扛起球隊。

關鍵字： NBA湖人唐西奇Luka DoncicOlivia詹姆斯里夫斯

