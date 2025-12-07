曾遭流彈擊中仍闖進大聯盟！　洛磯伯納貝爾拒3A指派、改投自由市場

▲Warming Bernabel。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯7日正式與年僅23歲的一壘手伯納貝爾（Warming Bernabel）分道揚鑣；這位在2025年賽季初登場、並於首個完整週即拿下國聯單週最佳球員的新秀，最終在通過讓渡後選擇投入自由球員市場，而非接受球隊指派至3A阿爾伯克基。

伯納貝爾於7月26日升上大聯盟，本季共出賽40場，繳出.252打擊率、4支全壘打與14分打點；他原取代未獲續約的托利亞（Michael Toglia）成為先發一壘手，表現漸入佳境，直到季末遭遇腦震盪，提前結束新秀球季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位2018年以90萬美元簽下的多明尼加新秀，今年再度被球隊移出40人名單，是他兩年內第二次遭指定讓渡；上一次發生在2024年球季前，當時球隊為了將工具人崔荷（Alan Trejo）加入開季名單而做出取捨，但伯納貝爾仍克服過去的背傷問題，並於2025年順利完成大聯盟初登場。

值得一提的是，他的成名故事還包含更艱難的背景，伯納貝爾曾在多明尼加遭遇搶案流彈波及，身受槍傷，最終憑堅毅精神重返球場並闖進大聯盟。

隨著伯納貝爾的離隊，洛磯目前40人名單僅剩37人，為冬季會議預留3個空位，今年休賽季球隊積極調整陣容，自家培養球員大量流失，包括：首輪選秀托利亞（未獲續約）、首輪左投羅利森（Ryan Rolison，交易至勇士）、首輪捕手羅莫（Drew Romo，遭金鶯認領）、2023規則五選秀選手莫利納（Anthony Molina，被勇士認領）

球隊新任棒球營運總裁Paul DePodesta與總經理Josh Byrnes多次強調隊內仍具備人才，但洛磯在經歷去年43勝119敗的慘痛球季後，顯然決心重整陣容。