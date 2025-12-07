ALCS不穩成關鍵！藍鳥下放33歲羅德里奎茲　春訓力拚重返名單

▲羅德里格斯（Yariel Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥在冬季會議前夕做出令人意外的人事調整，球隊於今日將28歲右投羅德里格斯（Yariel Rodríguez）自40人名單中移除，並成功讓他通過outright程序，意味著沒有任何球隊選擇認領他與其合約中剩餘3年的薪資。

在通過外放後，羅德里格斯將維持在藍鳥體系，並繼續領取大聯盟薪資，但不再占據40人名單位置；情況類似史卓（Myles Straw）在被交易至藍鳥之前於守護者的處境，他必須重新證明自己，爭取回到球隊名單中。

羅德里格斯仍可在任意時間被交易；若未被交易，他將以小聯盟球員身分參與春訓，爭取重返大聯盟。

羅德里格斯進入2024年初所簽下的5年3200萬美元合約第3年，其合約包含球員與球隊選項，並附加投球局數相關獎金；他被視為同時具有先發與後援潛力的古巴右投，但本季轉入牛棚後的球速提升未如預期穩定，儘管如此，他仍成為藍鳥前半季牛棚的重要戰力。

然而，他在季後賽美聯冠軍戰面對水手隊的2次不穩定登板讓球隊信心受挫，最終未被列入世界大賽名單。

藍鳥目前牛棚仍尋求升級，後段已鎖定霍夫曼（Jeff Hoffman）與瓦蘭德（Louis Varland），並希望在冬季會議期間再補進一名高層級後援。

至於羅德里格斯，球隊有多種部署選項：他可能從3A水牛城再出發，重新建立自身價值，爭取回到40人名單；藍鳥也有可能利用他目前的名單狀態，重新嘗試將他拉長投球局數，讓他再度朝先發方向發展；若有球隊出價，他亦可能成為交易籌碼，但藍鳥需負擔部分薪資。然而，藍鳥財務充裕，並非必須做出交易。