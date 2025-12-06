棒球結合閱讀！味全龍贈百本有聲繪本　陪伴孩子在故事中勇敢追夢

▲味全龍贈百本有聲繪本 陪伴孩子在故事中勇敢追夢。（圖／龍隊提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍職業棒球隊今（6）日於臺北市立圖書館總館舉辦《味全龍繪本捐贈記者會暨說故事活動》，宣布捐贈100本《WOW！全壘打囉！》立體有聲繪本予臺北市立圖書館及所屬分館，持續推動閱讀公益，以實際行動支持兒童閱讀與教育推廣。



本次公益計畫由味全龍攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計劃與臺北市立圖書館共同合作，希望透過棒球元素結合閱讀體驗，陪伴孩子在故事中培養想像力與探索精神。

記者會中，由味全龍副領隊莊璦菁與臺北市立圖書館館長洪世昌共同完成捐贈儀式，象徵球團深耕城市、落實公益責任的承諾。



在捐贈儀式後，味全龍啦啦隊成員馬妹、親子MC小螞蟻帶來精采的《WOW！全壘打囉！》說故事時間，現場搭配吉祥物芮美與孩子們互動熱烈，笑聲從頭到尾不間斷。

許多家長分享，繪本中結合圖畫故事與球賽應援聲的設計，讓孩子宛如置身天母棒球場觀賽一般。啦啦隊親自說故事，陪伴孩子度過溫暖的閱讀午後，留下難忘的美好回憶。



味全龍球團表示，球隊不僅在場上全力以赴，也持續透過多元社會參與讓運動發揮更大的社會價值。未來將陸續推出數場「味全龍有聲書」說故事活動，走入社區、圖書空間與親子場域，讓更多孩子在故事陪伴下感受棒球精神與閱讀力量。



味全龍持續秉持與臺北這座城市共同成長的理念，結合運動、教育與公益三大核心，打造更具溫度與影響力的球隊文化，陪伴孩子在故事與棒球的世界中勇敢追夢、快樂成長。