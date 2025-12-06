張育成讚林岱安「最難猜配球的捕手」　棒球營被問與陳傑憲誰比較強

▲富邦悍將張育成。（圖／悍將提供）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將昨日宣布以7年最高5600萬元簽下兩屆金手套捕手林岱安，成為隊史首位透過自由球員制度加盟的球員；對於這位新戰友加入，悍將主砲張育成今（6日）在公益棒球營受訪時盛讚林岱安是「頭腦非常靈活、難以掌握配球的捕手。」

張育成透露他原本就與林岱安有不錯的交情：「我們很熟，我都會叫他『哥』，之前賽季他蹲捕我打擊時，每次看到我們都會互相打招呼。」

得知林岱安加盟後，張育成第一時間也向對方傳訊：「我有跟他說歡迎！」

張育成形容林岱安是一個「很好親近」的學長，也是一名能帶來快樂氛圍的球員，「2023那屆經典賽期間每次練球都很開心，很好玩，跟他相處我們氣氛會很好。」

談到以往對戰時的感受，張育成笑說林岱安的配球讓他吃足苦頭，「他一定有做功課，我上場打的時候真的猜不到投手會投什麼球。」

他進一步形容：「林岱安觀察能力很廣，無論幾局、幾出局，配球模式都會不一樣，很難掌握，頭腦非常靈活。」

在「悍動希望公益棒球營」活動中，張育成也分享了與小球員互動的趣事；有小朋友直接問他：「你覺得你自己跟陳傑憲誰比較強？」張育成笑回：「陳傑憲啊！他為台灣拿下一座世界冠軍，我沒有；他是台灣隊長！」也讓現場氣氛相當熱絡。