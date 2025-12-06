張育成右肘康復無不適　「100％準備好」參戰2026WBC點名山本由伸

▲富邦悍將張育成。（圖／悍將提供）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將6日舉辦「2025悍動希望公益棒球營」，當家球星張育成在活動期間受訪時也說明本季後段因右肘不適缺陣的復原狀況；他透露，日前經過一個多月的休養與保守治療後，目前已恢復完整訓練，而且右肘完全沒有不適，強調自己「100％準備好」投入2026世界棒球經典賽。



張育成表示，今年球季末段因右肘不適提前停賽，隨後整整休息超過一個月，期間完全沒有進行重訓與技術訓練；「現在回來訓練已經一個多月了，不管是重訓還是技術訓練，右肘都沒有不舒服，這是很好的消息。」

他形容復原過程順利，對明年WBC充滿信心，他也提及，這次的不適是生涯首見，可能因二軍期間大量傳球，再加上一軍比賽一次傳本壘動作誘發症狀，但保守治療後已完全改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張育成坦言，過程中確實與防護員、醫療團隊討論過「是否開刀」的選項，「我們討論很久，但開刀的話就一定會錯過明年的WBC。」

最終他採保守治療，希望能以最佳狀態披上國家隊戰袍，「我從一開始就表態想打，也知道自己的身體狀況，現在是100％可以去比賽。」

被問到原先有望上演與大谷翔平的「投打對決」，如今因大谷只打不投而破局，張育成開玩笑稱：「那我想當投手，」他也不忘打趣：「我也希望大谷不要對我們打太好，對別隊打好就好。」

若遇上日本隊，他最期待與今年世界大賽英雄、洛杉磯道奇王牌山本由伸交手：「他是頂尖球員，想打看看他的球路，互相切磋。」



張育成最後表示，能再度代表台灣出戰WBC是珍貴機會，他希望與隊友一起在大舞台享受比賽，「有全台灣球迷為我們加油，就是全力以赴、盡力而為。」