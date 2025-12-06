很不捨但祝福！陳鏞基感性談林岱安轉隊　曝私交：喜歡他的小兒子

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／彰化報導

林岱安以7年 5600 萬大約離開效力10年的統一獅，轉披富邦悍將戰袍。獅隊學長陳鏞基今6日出席「BE HEROES 柏釧棒球訓練營開訓典禮」受訪，談到這位多年隊友時直言「很不捨，但只能祝福」，更透露兩人私交甚好，私下常帶家人一起出遊，「他的小兒子我超喜歡，非常可愛。」

林岱安5日在「 1313 字告別文」中特別點名感謝陳鏞基，「從我剛進職棒，你就像家人一樣照顧我、提醒我，很多時候我能挺住是因為有你們學長為我披荊斬棘。」深厚情誼溢於字裡行間。

陳鏞基受訪時也展現滿滿情感，他表示隊友之間感情一直很好，不只林岱安，先前離隊的林安可也是如此，「他們離開大家都很捨不得，但每個人都有自己人生跟棒球路要走。我們不是他，沒辦法替他做決定，也不能評斷什麼，只能祝福。」

雖然不捨，但他仍希望林岱安在富邦能開創新篇章，「他很會安撫投手、引導投手，是捕手裡面屬一屬二的。他自己覺得這是最好的決定，我當然希望他去那邊後，可以好好打出自己的棒球人生。」

提到兩人的交情，陳鏞基笑說是能「私底下一起出去玩的那種朋友」，「我們常常跟他老婆、小孩一起吃飯，我超喜歡他的小兒子，超可愛。」他透露，林岱安在消息公開前就先打電話、傳訊息向他報告，「雖然不捨，但還是祝福他，不會因為他轉隊就不是朋友。」

對未來可能在場上交手，陳鏞基也展現球場本色：「私下是朋友，但場上還是敵人，到時候就見真章。」