運動雲

>

很不捨但祝福！陳鏞基感性談林岱安轉隊　曝私交：喜歡他的小兒子

▲▼林岱安。（圖／統一獅提供）

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／彰化報導

林岱安以7年 5600 萬大約離開效力10年的統一獅，轉披富邦悍將戰袍。獅隊學長陳鏞基今6日出席「BE HEROES 柏釧棒球訓練營開訓典禮」受訪，談到這位多年隊友時直言「很不捨，但只能祝福」，更透露兩人私交甚好，私下常帶家人一起出遊，「他的小兒子我超喜歡，非常可愛。」

林岱安5日在「 1313 字告別文」中特別點名感謝陳鏞基，「從我剛進職棒，你就像家人一樣照顧我、提醒我，很多時候我能挺住是因為有你們學長為我披荊斬棘。」深厚情誼溢於字裡行間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳鏞基受訪時也展現滿滿情感，他表示隊友之間感情一直很好，不只林岱安，先前離隊的林安可也是如此，「他們離開大家都很捨不得，但每個人都有自己人生跟棒球路要走。我們不是他，沒辦法替他做決定，也不能評斷什麼，只能祝福。」

雖然不捨，但他仍希望林岱安在富邦能開創新篇章，「他很會安撫投手、引導投手，是捕手裡面屬一屬二的。他自己覺得這是最好的決定，我當然希望他去那邊後，可以好好打出自己的棒球人生。」

提到兩人的交情，陳鏞基笑說是能「私底下一起出去玩的那種朋友」，「我們常常跟他老婆、小孩一起吃飯，我超喜歡他的小兒子，超可愛。」他透露，林岱安在消息公開前就先打電話、傳訊息向他報告，「雖然不捨，但還是祝福他，不會因為他轉隊就不是朋友。」

對未來可能在場上交手，陳鏞基也展現球場本色：「私下是朋友，但場上還是敵人，到時候就見真章。」

關鍵字： 標籤:林岱安陳鏞基富邦悍將統一獅職棒轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

江少慶實戰球速重返150公里　自評仍有進步空間、續談新約中

江少慶實戰球速重返150公里　自評仍有進步空間、續談新約中

2026世足分組出爐！美國落位D組　賈吉與三大傳奇助抽籤吸睛

2026世足分組出爐！美國落位D組　賈吉與三大傳奇助抽籤吸睛

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

運動家新球場進度如期　拉斯維加斯2028年準時啟用目標不變

運動家新球場進度如期　拉斯維加斯2028年準時啟用目標不變

法拉利姐被開價約P　1千萬我就豁出去！

熱門新聞

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

2林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回

3湖人勇士都想搶字母哥！格林被納入包裹

4林岱安7年5600萬空降中職第8大約

5遭快艇拋棄　控衛之神保羅首曝心聲

最新新聞

1味全龍陪伴孩子在故事中勇敢追夢

2張育成棒球營被問與陳傑憲誰比較強

3鄭宗哲：李灝宇進40人不意外！

421分18籃板16助攻　老鷹強森超級大三元

5張育成100％準備好參戰2026WBC

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

【奪命十秒】女騎士出停車場切車道　10秒後遭大貨車輾亡

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366