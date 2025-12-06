「安打王」羅斯案爆新內幕　MLB遭政府叫停調查、關鍵證人由FBI提供

▲Pete Rose。（圖／翻攝自X／Baseball’s Greatest Moments）



記者胡冠辰／綜合報導

根據《ESPN》報導，新公布的FBI文件顯示，MLB對「安打王」羅斯（Pete Rose）的調查，其實早在1988年就已啟動，比對外公開、最終導致他在1989年遭到終身禁賽的正式調查提早整整一年；然而，MLB當時應聯邦執法單位的要求，被迫暫停追查，以避免干擾政府對羅斯財務問題的調查。

這批最新公布的FBI檔案為MLB當年作出終身禁賽決定的時間線，帶來全新視角，也再次引發外界對羅斯是否應重新獲得名人堂資格的討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文件顯示，MLB在1988年，也就是外界察覺調查前的數個月，便已懷疑羅斯涉及投注棒球比賽，且負債金額高達30萬到40萬美元；根據文件紀錄，MLB當時的調查代表，一位姓名遭塗黑的官員向FBI表示：「羅斯據稱至今負債30萬至40萬美元。」

ESPN報導提及，本週取得文件後，訪問了一位熟悉調查的消息人士，對方透露這名MLB代表是前FBI探員戴利（Joe Daly），戴利在1988年4月12日向FBI 回報MLB調查進度時指出，他當時僅找到一位證人願意指控：「我至今只找到一個人聲稱羅斯曾投注MLB比賽。」這也是MLB最初掌握的關鍵線索之一，而MLB對ESPN的置評要求並無回應。

根據FBI內部備忘錄，1988年4月13日，政府要求MLB立即中止對羅斯的內部調查，理由是大聯盟的調查可能：「以某種方式妨礙聯邦執法單位的努力。」

消息人士向ESPN表示，政府當時的主要調查單位是美國國稅局（IRS），正在追查羅斯未申報收入與賭博相關金流；為取得MLB 的合作，FBI甚至承諾會向大聯盟提供一名「關鍵證人」，以協助後續調查。

消息人士指出：「在MLB同意暫停調查後的幾週，聯邦就允許MLB恢復調查，而FBI也兌現承諾，提供了那名重要證人。」

在恢復調查後，MLB於1989年2月委任前聯邦檢察官道德（John Dowd）接手調查。

道德花費數月時間訪查證人並檢視羅斯的財務資料，最終提交被稱為《道德報告》（Dowd Report）的調查報告；報告指出羅斯投注 MLB比賽，並包含他所擔任總教練的辛辛那提紅人隊賽事。

1989年8月，羅斯遭MLB以「損害棒球誠信」為由予以終身禁賽；2024年5月，總裁曼弗雷德在羅斯逝世8個月後解除其禁令，讓羅斯重新具備名人堂資格。

新公布的FBI檔案大多與羅斯的簽賭人之一彼得斯（Ronald Peters）有關，涉及1980年代中期的毒品與簽賭調查。

文件中多次提到羅斯的賭博習性、財務困境，甚至包括IRS對羅斯紀念品交易收入的調查；FBI於1988年4月也曾就其鑲寶石的1975年Hickok Belt Award向羅斯問話。

羅斯後來在1990年承認報稅不實，與賭博與紀念品收入相關，被判入聯邦監獄5個月；雖然文件中提及紐約黑幫人物，但未指出羅斯與黑幫之間存在直接連結。