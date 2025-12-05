運動雲

我是新同學！林岱安向悍將家人求推薦北部美食　對球迷不離不棄印象最深刻

▲▼ 林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

▲林岱安。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將5日正式迎來隊史首位透過自由球員制度加盟的捕手林岱安，球團傍晚同步釋出影片，由他親自向悍將家人報到；面對生涯新階段，林岱安坦言「緊張又期待」，並將此視為全新的挑戰與責任，希望盡快融入球隊文化，與隊友共同為勝利奮戰。

林岱安在影片中開場便向悍將球迷問好，自稱是球迷的「新同學」；談到加盟當下的心情，他不諱言既緊張又充滿期待，「這對我來說是一個新的挑戰，也是新的責任。」

他強調，希望能在最短時間內適應環境，在場上與新隊友攜手作戰。

對於移居北部的生活，他也笑說自己正在適應中，並向悍將球迷喊話，希望能得到當地美食與親子休閒景點的推薦，好讓他能與太太、小孩在比賽以外有更多生活選擇。

談到過往以客隊身分在新莊球場比賽的感受，林岱安直言悍將球迷給他的印象非常深刻，「不管球隊處在什麼樣的處境，他們都很挺自家人。」

他回憶，過去在客隊守備時能明顯感受到球迷的氣勢與壓力，如今換上悍將戰袍，他期待在主場聽見同樣的聲音、成為支持他的力量。

林岱安提到，隊上目前最熟悉的選手是范國宸，兩人從大學時期便認識；當他有機會加盟富邦時，范國宸第一時間打電話給他，問他：準備好了沒？

如今正式加入悍將，他笑說終於能給好友一個肯定的回答：「我準備好了！」並期待能與范國宸一起在場上奮戰。

對於即將展開的新篇章，林岱安給自己最重要的期許是保持健康、穩定出賽，「希望成為穩定球隊的力量。」

最後，他再次向悍將家人喊話：「請大家為我加油！」

