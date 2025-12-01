村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

運動雲

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB休賽季正值高潮，波士頓紅襪、多倫多藍鳥早早出手補強，讓同區豪門紐約洋基的一舉一動備受關注；根據美媒報導，洋基在鎖定今井達也的同時，實際上更應把目光放在另一位日本強打者村上宗隆。

26歲的村上在NPB主守三壘，但多支MLB球隊將他視為一壘手選項；洋基可能將他定位為三壘先發與一壘替補的雙重角色，而他之所以成為焦點，有兩大主因。

補三壘火力迫在眉睫　村上成最佳解方

洋基原訂2025賽季的三壘規劃，麥馬洪（Ryan McMahon）雖然防守精湛並入圍金手套獎決選，但打擊端表現遠低於預期；麥馬洪上賽季打出.214 / .312 / .381的三圍，附帶20轟，但卻以32.3%的MLB最高三振率作收，火力明顯偏弱。

相較之下，村上在2025年繳出亮眼的.286 / .392 / .659打擊三圍與22轟，三振率28.6%也優於麥馬洪；更重要的是，他在 NPB最大擊球初速排行榜名列第3，顯示出精英力量與球質。

《The Athletic》在村上的球探檔案中指出，他在MLB的守備定位「更適合一壘」，也因此洋基若順利簽下他，可能會採取三壘／一壘彈性調度。

藍鳥同樣「重點觀察」村上　洋基不想讓其得利

村上不僅受到洋基關注，藍鳥也被爆出對他有高度興趣，且已經「重點觀察」多年。

《Toronto Sun》記者Rob Longley寫到：「藍鳥過去幾年對村上進行了大量觀察，並在太平洋沿岸地區建立更高能見度與球探佈局；正如藍鳥球迷所知，球隊也曾參與大谷翔平與佐佐木朗希的高知名度競逐，而兩人最終都加盟道奇。」

藍鳥的內野目前由世界大賽亮眼的克萊門特（Ernie Clement）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）坐鎮，若能再加入村上，火力將進一步升級；洋基在今年美聯分區系列賽中慘遭藍鳥火力碾壓，因此若能「截胡」村上，對打線與心理層面都具有雙重意義。

市場行情高漲　村上預估可望獲得8年1.58億美元合約

《The Athletic》報導中最終預估，村上的自由市場價值大約落在8年、1億5850萬美元，在今年50大自由球員排行榜中名列第17位。

藍鳥已率先以投手席斯（Dylan Cease）完成休賽季重大補強，如今各界目光再次聚焦洋基，期待他們是否會在日本強打者身上做出大動作。

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

