白襪鐵粉教宗良十四世收到名人堂球棒　笑回：這怎麼過安檢的？

記者胡冠辰／綜合報導

近日正值感恩節假期，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在首次海外訪問行程中，於教宗專機上收到多項禮物，其中最引人注目的，是一支曾由芝加哥白襪名人堂球星福克斯（Nellie Fox）使用過的球棒；由 CBS新聞外派記者親自致贈，令身為白襪鐵粉的教宗欣喜不已。

En route to Turkey, Pope Leo was gifted a bat once owned by Chicago White Sox legend Nellie Fox.



En route to Turkey, Pope Leo was gifted a bat once owned by Chicago White Sox legend Nellie Fox.

CBS News foreign correspondent @SayChrisLive gave him the bat - a family heirloom - during the flight after some relatives encouraged him to give it to the pontiff, who is an avid… pic.twitter.com/jjOkpzAQye

November 27, 2025

當記者將球棒呈上時，教宗注意到球棒上刻有Fox的縮寫與背號，隨即驚嘆出聲並風趣補充一句：「你怎麼把這個帶過安檢的？」現場氣氛因他的幽默而更加輕鬆。

出生於芝加哥的良十四世，對白襪隊的喜愛向來公開無遺；今年稍早，他曾在梵蒂岡戴著白襪隊帽現身，引起全球球迷熱議。

2005年世界大賽第1戰，他也親臨現場替球隊加油，而該年白襪隊最終贏得自1917年以來的首座世界大賽冠軍；他亦曾多次在公開場合以玩笑方式調侃同城對手芝加哥小熊隊。

本次成為教宗「專機禮物」的球棒，原主人福克斯是白襪隊歷史上最受敬重的球員之一；生涯19個球季中，他有14年效力於白襪隊，期間累積2470支安打、15度入選全明星，並4度拿下美聯安打王。

福克斯於1997年由名人堂資深委員會選入美國國家棒球名人堂；如今，他使用過的球棒成為教宗所珍藏的禮物，也象徵棒球文化與信仰之間的跨界連結。