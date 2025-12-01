運動雲

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

▲紐約洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

距離冬季會議僅剩數日，紐約洋基仍在薪資結構、自由球員市場與陣容補強方向上陷入不確定；儘管管理層強調球隊已具備奪冠本錢，但連續2年在10月敗於藍色球衣的對手，暴露出與頂尖強隊間的明顯落差。

面對藍鳥簽下強投西斯（Dylan Cease）後更為競爭激烈的美聯格局，洋基必須在即將到來的冬會中迅速釐清補強策略，以支撐他們口中的「奪冠期待」。

冬季會議即將登場，洋基管理層也展開檢討；董事長暨總經理合夥人史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）表示，球迷進入春訓時應具備「球隊足以奪冠的現實期望」。

他本身如此相信，總教練布恩（Aaron Boone）更認為2025年是他執教以來陣容最強的一年；然而，結果顯示球隊未達預期，尤其當藍鳥本週簽下席斯後，競爭難度再升級。

季後賽與例行賽都凸顯雙方差距：兩隊雖同為94勝並列美聯最佳，但藍鳥在13場對戰中拿下8勝，ALDS更是在34局攻下34分。

史坦布瑞納坦言：「你不可能用那樣的表現擊敗藍鳥隊，那是一支真正強大的球隊；他們絕對比我們打得更好，他們長打更好、擊球更扎實、出棒更有效、投球更佳，這就是他們贏球的原因。」

近兩年道奇豪砸超過4億美元，成為自1998–2000年洋基後第一支連兩年奪冠球隊，但史坦布瑞納不認為高薪就代表成功。

他指出，薪資榜第2、第3高的大都會與洋基本季卻都表現不如預期；「向道奇致敬，要連續做到兩次並不容易，而且這次他們以戲劇性的方式完成，」史坦布瑞納說，「但我的薪資、還有大都會的薪資都一點也不低，結果看看我們落在哪裡。」

因此，重點不是花多少，而是花得是否聰明；洋基今年約3.19億美元薪資中，仍背負如史卓曼（Marcus Stroman，1850萬）、勒馬修（DJ LeMahieu，1500萬）與希克斯（Aaron Hicks，1078萬）等沉重支出。

在葛里沙姆（Trent Grisham）接受2202.5萬美元合格報價後，中外野得以穩定；但總管凱許曼（Brian Cashman）透露，球隊已與兩大熱門外野自由球員，貝林傑（Cody Bellinger）與塔克（Kyle Tucker）陣營保持交流。

若成功簽下一人，多明格斯（Jasson Domínguez）與瓊斯（Spencer Jones）恐被捲入交易市場。

凱許曼說：「我們確實有某些薪資上限會選擇退場，那還沒決定；有些時候我們全力爭取最後卻失敗，因為市場走向完全不同，無論是山本由伸或索托（Juan Soto），他們最終都去了你想不到的地方。」

洋基看似傾向沿用2025內野陣容，包括萊斯（Ben Rice）、齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、沃爾普（Anthony Volpe）及麥克馬洪（Ryan McMahon）；卡瓦列羅（José Caballero）與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）將競爭開幕日游擊位置。

先發方面，洋基對整體深度有信心，但王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅丹（Carlos Rodón）都因手術將缺席賽季初期；施密特（Clarke Schmidt）預計下半季可提供戰力。

凱許曼最後說：「希望我們能在2、3、4月健康無虞，但你不能把希望建立在這上面，我們會探索如何保護自己，避免一開季就開始進水。」

