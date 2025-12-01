味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍本季以55勝64敗1和、倒數第2成績作收，球團因此決定在2026年針對一軍教練團做出大幅調整；據了解，包含克魯茲、高須洋介與羅曼在內的多名外籍教練都將離開，整體陣容變動幅度之大，是新球季最受關注的改革焦點。

味全今年原本力求衝擊前段班戰力，不僅以高成本補進朱育賢、陳子豪兩大自由球員，又迎回傷癒的王牌徐若熙，並搭配伍鐸鎮守投手陣線，組成豪華投打組合；然而球隊最後僅排名第5（倒數第2），表現未達預期。

在葉君璋續掌兵符機率不低的前提下，一軍教練團卻迎來大地震；首席教練高須洋介、投手統籌羅曼與打擊教練克魯茲皆未獲續約，本土教練團也將隨之微調，其中，高須自2020年加入味全，從內野守備教練一路升至首席教練，本季結束後確定告別效力6年的龍隊，羅曼則僅執教一年便畫下句點。

除了既有外籍成員外，據了解，一軍首席教練林瑋恩同樣不會續約，讓來季教練團改組更趨明朗。

新球季的味全龍將以更鮮明的「新外援」面孔迎接挑戰；消息指出，球團已鎖定大聯盟體系教練加入團隊，而今年帶領樂天桃猿奪冠的古久保健二，也被視為最有可能加盟的名字之一。他的執教理念與經驗，被期待能為味全帶來不同風貌，協助球隊朝3年後重返台灣大賽的目標邁進。