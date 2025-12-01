「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊　遇本尊卻害羞只敢握手

運動雲

▲三民國中曾祈嘉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

花蓮縣三民國中強打、強投「二刀流」曾祈嘉30日在關懷盃青少棒組4強資格戰投打俱佳，不僅首局敲出二壘安打、全場2安打，最後一局登板更成功守成，率隊闖進4強。總教練張志強大讚他的打擊節奏「像極了國中版本的林智勝」。而曾祈嘉也坦言，自己從開始打棒球那一刻起就迷上林智勝，甚至還偷偷模仿他的打擊動作。

三民國中與新北尖山一戰以2比2膠著，第6局下靠謝騏駿、張哲愷連續安打攻下致勝分。林恩先發5局77球奪5K失2分拿勝投，陳宥瑞、曾祈嘉後援無失分，成功壓住對手火力。

張志強表示，球隊陷入苦戰主因跑壘有些「隱形失誤」，沒能早早拉開比數。投手調度上，他透露為了確保投手們能應付下學期國中聯賽，近期均嚴格控管用球數，「林恩可以再投，但現在沒必要冒疲勞風險。」原本曾祈嘉不在登板名單內，但僵局緊繃，還是派他上場關門。

談到曾祈嘉，張志強笑說：「他的身材高大，但對球的感覺是天生的。我跟林智勝說，他跟你很像，但不一樣的是──他還能當投手，你不行。」林智勝近日也特地跑來關懷盃找曾祈嘉，想認識這位球員，給予鼓勵。

曾祈嘉透露自己的棒球起點就是林智勝，「我有一次看手機上的職棒例行賽影片，就看到林智勝，一看就覺得棒球好好玩。我剛打棒球，就愛上他了。」他笑說自己從那時候就決定要打棒球，但媽媽原本擔心課業跟不上，「我答應會兼顧，也真的做到。現在還考第一名！」

為了模仿偶像，他特別翻找林智勝過去在桃猿時期的打擊影片，「主要學他蓄力的動作，那時候看了就一直練。」這兩天林智勝主動來找他打招呼、握手，他卻因害羞講不出話，「如果能問，我想問他『狀況不好時怎麼調整心態』。」

曾祈嘉曾入選 U12國手，但當時僅以打者身份參賽，「那時候我還很爛，沒有投球。」 直到國小、國中在教練調整下才開始展現投手天賦，「六年級開始丟比較快，加上國中調整，現在投打都想兼顧。」

決賽日另一場比賽，U12戰友高聖凱轟出雙響炮成亮點。問及是否受到刺激，曾祈嘉羞笑坦承：「多少會啦！他真的很厲害。」

