台鋼雄鷹看重賴智垣、劉時豪實績與經驗　不排除繼續補強

▲劉時豪。（圖／味全龍提供）

▲劉時豪。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹休季補強動作不間斷，除了在 FA 市場網羅黃子鵬之外，30 日再宣布簽下富邦悍將投手賴智垣，以及味全龍捕手劉時豪。領隊劉東洋看重兩人累積多年的實績與經驗，希望他們能為 2026 年球季的雄鷹戰力注入即戰力。

投手群一直是雄鷹休季補強的重中之重。劉東洋表示，「今年球隊有些選手表現不錯，但畢竟大多還是職棒新兵，明年能否維持穩定仍有變數，因此牛棚是必須補強的重點。」他點名賴智垣是具備實績的後援好手，「對他期待非常高。」

捕手戰力方面，雄鷹目前由張肇元扛起主力，其他捕手仍需要更多一軍經驗累積，因此劉時豪的加入被視為關鍵補強。他過往在桃猿、味全效力多年，不僅經驗豐富，也與賴智垣、黃子鵬、王躍霖等曾是隊友，默契無需重新磨合，有助於穩定投捕連線。

劉東洋說：「劉時豪是非常有經驗的捕手，希望他能帶著年輕捕手一起成長。」至於是否會再補進其他戰力外球員，他則表示：「不排除，但人數不會太多，會視球隊需要做重點補強。」

獲得新東家的賴智垣，也在 29 日於社群平台向富邦悍將與球迷深表感謝。他寫下：「謝謝富邦球團在四年前給了我再次站上職業舞台的機會，讓我的夢想得以延續，也讓更多球迷認識我。儘管過程跌跌撞撞，仍想謝謝隊友、教練、球團，以及一路陪伴我的悍將家人們。你們的每一句鼓勵、每一次支持，我都會記在心底，成為我一輩子的力量。」

