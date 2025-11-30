運動雲

黑豹旗／平鎮高中再登王座！　主帥盛讚球隊「全國數一數二穩定」

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

平鎮高中30日在今年黑豹旗冠軍賽中，以4比1擊敗羅東高工，奪下隊史第8冠、近5屆第3冠，賽後總教練吳柏宏談到本屆球隊一路走來的挑戰、球員心態與技戰術關鍵；他直言團隊仍有進步空間，但平鎮能再次站上巔峰，靠的是全隊「全國數一數二的穩定性」以及選手在巨大張力下所展現的抗壓能力。

對於奪冠之戰的內容，吳柏宏指出球隊雖掌控比賽節奏，但仍有細節待加強；「像是沒有人出局滿壘，只拿1分，還是有缺失的地方。」

他表示，黑豹旗賽事最大特色之一就是充滿不確定性，「你不知道會在什麼時候遇上強隊」，這也讓比賽張力始終存在，球員難免會出現情緒起伏；本屆他們早早在16強遭遇穀保家商，並在過程中面對一些外界聲音，但球隊依然靠著自身實力一路挺進。

「我們只是把該做的做好，靠自己的能力把冠軍拿回來，這樣的冠軍才值得肯定，」他說。

談到勝負關鍵的因素時，吳柏宏點名先發投手，「吳丞顥今天投得都在掌握中，第5局被打三壘安打後，能守住不失分，是最關鍵的。」

他強調比賽進入後半段投起來會越來越吃力，因此在6局改由伍識均接手，利用直球與變化球搭配製造節奏落差，成功封鎖羅東反攻；「他那顆曲球非常重要，可以擾亂打者節奏，所以選擇在後半段派他上來。」

對打線表現的提問中，吳柏宏特別點名本場開張的「第4棒」邱聖安；「他前幾場真的都打不好，但我一直相信他，所以今天還是把他放在第4棒。」

教練透露，昨晚特別提醒邱聖安回去後再進打擊場調整，也請打擊教練協助，結果他果然在冠軍戰敲下球隊首分；「第1分是他打回來的，非常關鍵。」

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 黑豹旗羅東高工平鎮高中棒球冠軍賽

【2027開打？】學生問賴清德：中國會打來嗎　「2027中國會做好準備而不是動手」

