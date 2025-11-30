和味全強肩捕手蔣少宏合練！若月健矢：他對棒球的想法很有趣

▲中職蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

歐力士捕手若月健矢誓言要全面升級自己的招牌「若月之箭」。他自 29 日起連續兩天，和中職味全龍強肩捕手蒋少宏在大阪舞洲合練，從守備到傳球都密集交流，讓他直呼：「收穫比想像中還多。」

若月本季抱回 最佳九人、金手套 雙重肯定，但仍不滿足，持續主動提升自己。去年他的盜壘阻殺率是聯盟第一（.474），但今年掉到第五（.219），因此格外積極調整，希望強化招牌的「若月之箭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒《體育報知》形容，蒋少宏是味全龍陣中以守備能力與強肩著稱的捕手，也在中嶋前監督擔任味全臨時教練期間受到高度評價。若月透露：「聽到他對棒球的想法很有趣，也學到很多。」

「若月之箭」這個綽號源自他名字中的「矢」，象徵他銳利又快速的傳球，如今則有望進化再升級。若月也把眼光放向明年 3 月的 WBC 經典賽，希望吸收更多技術，進一步強化自身。