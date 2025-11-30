運動雲

日媒曝軟銀與美職搶徐若熙早有備案　有原航平動向牽動先發輪值

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

原本被視為日、美爭奪焦點的味全龍王牌徐若熙，在申請海外移籍制度後立刻吸引軟銀大手筆出招。日媒指出，軟銀端出 3 年總額約 15 億日圓（約新台幣3億元）的大合約，成功取得談判權。

日媒《東日本體育》報導分析，對補強先發視為最大課題的軟銀來說，能讓「台灣的至寶」點頭談判，確實完成最重要的一步。然而，這並不代表先發陣的隱憂就此消失。

日媒也透露，軟銀其實早已備有替代方案，萬一徐若熙最終被美職搶走或談判生變，他們已同步調查在DeNA合約到期的洋投「K」，屬於日本實績派投手，也是球團考慮的人選。

此外，有原航平的 3 年合約今年到期，預計將不會在保留名單之中，成為自由球員。日媒透露，有原強烈考慮再挑戰美國大聯盟，也不排除轉投其他日職球隊，留下來的可能性並不高。若這位連兩年拿下最多勝的主力投手選擇離隊，軟銀的先發輪值勢必會立即出現巨大缺口。

報導指出，本季撐完一整年的投手群，能否在明年維持健康與穩定狀態仍是未知數；整季因傷無法出賽的斯圖爾特（Carter Stewart Jr.）會不會順利回歸也未定；至於其他新戰力能否即戰，同樣沒有十足把握。雖然從明年起莫伊內洛（Liván Moinelo）不再占洋將名額，理論上讓球隊操作更有空間，但內部仍有人認為先發補強應該再多準備一手，以免戰力出現斷層。

【2027開打？】學生問賴清德：中國會打來嗎　「2027中國會做好準備而不是動手」

