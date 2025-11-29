運動雲

亞洲冬季棒球聯盟嘉義熱烈開戰！ 冠軍戰12月7日登場

▲▼ 「2025 年亞洲冬季棒球聯盟」嘉義市棒球場開打 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025年亞洲冬季棒球聯盟」自11月17日起於嘉義市立KANO棒球場展開多日賽程，包含日職聯隊、日本社會人隊、韓職聯隊及台灣代表隊輪番上陣，吸引國內外球迷到場支持。平日賽事採免費入場方式，也讓更多民眾能近距離觀賞年度重要的棒球交流賽事，現場氣氛熱烈，展現嘉義深厚的棒球文化底蘊。

黃敏惠市長表示，嘉義市向來視發展城市運動能量為重要方向，KANO棒球場不僅承載百年棒球歷史，更是嘉義推動國際賽事的重要據點。市府團隊持續提升場館設備與品質，使球員、職棒聯盟與球迷都能在最安全、最舒適的環境中享受賽事。今年冬季聯盟將決賽交由嘉義市承辦，就是對KANO棒球場硬體水準及市府維運能力的雙重肯定。

教育處郭添財處長表示，KANO棒球場在今年7月受丹娜絲颱風重創後，市府立即啟動緊急修復工程，並於最短時間內完成所有檢修作業，使球場迅速恢復可供高強度比賽使用的標準。這次冬盟能順利於嘉義市進行多場賽事，充分證明球場的整建成果與團隊的維護能力，同時也有助於學校推動體育教育，讓在地孩子有機會感受國際級棒球氛圍。

本次冬盟賽事最受矚目的季軍戰與冠軍戰即將於12月7日在嘉義市登場。黃敏惠市長誠摯邀請全國球迷屆時一起前來見證年度最終決戰，讓KANO棒球場在這個冬季再次成為台灣棒球的焦點。

