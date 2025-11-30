堰塞湖重創訓練場！光復國中關懷盃闖決賽　教練欣慰球員正向態度

▲光復國中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

花蓮縣光復鄉遭受馬太鞍溪堰塞湖災害重創，光復國中棒球隊訓練場地與器材受損嚴重，目前校方仍在等待工程發包，場地尚未全面動工復原。教練羅仁成表示，目前球隊只能在校園中找「勉強能用」的區域訓練，內野網已重新架設，但地面仍有多處不平整，提醒球員務必小心，避免在練習時扭傷。

羅仁成坦言，災後訓練確實受到場地限制，但心態才是最重要的，「場地不堪使用是事實，但態度不能因此鬆懈。我們用有限空間做有限訓練，但心態必須一樣專注。」為了避免意外，他經常提醒球員避免在不平整區域追球奔跑，「撿球時不要亂衝，一不小心扭到腳就是風險。」

光復國中棒球隊共有三名球員家庭受災，羅仁成說，受災家庭仍在陸續復原，全村人力不足，進度需時間，「現在大部分居住空間大約恢復三至五成，至少能住了。」

儘管遭逢困境，球隊仍在關懷盃青少棒組殺進決賽，將與衛冕軍七賢國中對決。羅仁成認為，孩子們的表現是意志力展現，「他們知道現況是這樣，但練習態度很認真，正面去面對。」

談到球員的反應，他笑說，小球員們甚至主動回球場尋找落泥中的器材，「有些孩子挖到自己的球具或手套時非常開心，我覺得很欣慰，至少他們懂得珍惜，也願意面對現實。」

至於災害發生當時，羅仁成本人也住在光復，但因住家位置較高未受波及。他指出，學校正對面才是「搖滾區」，災情最嚴重，「我們球員的家人都平安，這是最重要的。」