林朕呈赴日訓練二度進化　回顧球季低潮有江少慶、游霆崴鼓勵

▲林朕呈。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林朕呈。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

味全龍投手林朕呈今年第二度赴日 Next Base 訓練，透過影像分析調整動作與發力點，他表示收穫相當大，29 日現身關懷盃時也分享自己的訓練成果與今年幾乎整季待在一軍的心路歷程。

林朕呈透露，去年首次前往 Next Base 時，主要著重在活動度與髖關節問題；今年再度獲得球團與「林桑」林威助支持前往，訓練內容更聚焦於動作細節修正。他說：「他們會用影像看你的投球，很快就能指出哪裡發力不好、哪裡需要微調。這次再去真的學到很多。」

回到球隊後，他在牛棚明顯感受到變得更順暢，「實際上牛棚感覺比較好，他們看的很細，很快速告訴你問題點在哪裡。」

今年是林朕呈生涯首次幾乎整季待在一軍，他坦言原本沒有預期能投滿整季，「也很謝謝教練團願意給我機會。我自己最感謝的是在二軍努力沒有放棄。」

不過，他坦言在第一次上一軍表現不佳後，曾陷入低潮，「那時候會想到底哪裡不好，也有想過要放棄。」學長游霆崴、江少慶與教練郭勇志都給予鼓勵，「他們都叫我不要想太多，說這種情況很正常，回去好好練、調整就會上來。」

睽違多年再度以學長身分回到關懷盃，林朕呈感觸良多。「以前我也常打關懷盃，也會看到陳鏞基、林智勝、王勝偉等學長回來。那時候會特別興奮，還會找他們拍照。」如今換成他站在球場另一側，「看到小朋友開心打球，心裡真的很開心。」

至於休賽季規劃，他打算短暫休息後回到羅東持續訓練。他認為自己最需要加強的是體重與體能，「現在大概 85 公斤，希望能往 90 公斤以上增加，讓身體素質更好。」今年球季中也曾感覺到疲勞，他坦言，「體能方面真的要再強化。」

【搞得好像聽得懂一樣】父女偷講悄悄話～她一臉奸笑偷瞄正宮

