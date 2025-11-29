黑豹旗／溫以恩關鍵一擊翻轉戰局　自曝是「阿庫尼亞粉絲」

運動雲

▲溫以恩。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗4強賽，羅東高工克服5分落後，29日在新莊棒球場以11比8逆轉擊敗臺東體中，隊史首度闖進冠軍戰；其中溫以恩在4局下敲出反超比分二壘安打尤為關鍵，賽後他坦言並未受到大賽影響，也提及自己最喜歡的球星是亞特蘭大勇士開路先鋒「核彈頭」阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

比賽前段5分落後的羅東在2局下展現強大韌性；連續觸身球、保送、失誤讓其攻占滿壘，邱昱承、陳彥辰皆靠保送擠回2分，助隊將比分追成2比5，吹起反攻號角。

羅東高工的關鍵時刻出現在4局下；顏楷庭、謝丞威連續保送後，臺東體中再換投仍止不住亂流，邱昱承擊出滾地球造成失誤送回1分，陳彥辰安打再添1分，將分差縮小至4比6。

雖然李信謙敲出雙殺，但三壘跑者趁勢回壘得分，羅高追到僅剩一分差；此時真正的轉折出現在溫以恩的關鍵一擊，這位U15國手在兩出局後敲出反超比分二壘安打，現場氣氛瞬間沸騰，羅東7比6取得本場比賽首次領先。之後他們再靠失誤添得1分，形成8比6的逆轉大局。

談到此打席，溫以恩表示，自己的心態相當單純，「我一年級而已，可以表現就盡力表現，就放開來打。」

溫以恩本季首次挑戰木棒比賽，起初仍在適應期，「一開始用木棒的時候，揮棒軌跡還無法掌握，就跟學長請教變得比較好，學長、教練也都會提醒指點。」

溫以恩畢業於二重國中，和同校隊友楊家源、張宇翔一同進入羅工；他透露，當初也曾在麥寮高中與羅工間猶豫，但最終仍選擇前往宜蘭就讀，「跟家人討論過後選擇到羅工，羅東有比較大的舞台可以發揮，離家也比較近。」

不過他也苦笑提及，這邊的訓練強度與想像不同，「羅工訓練真的滿嚴格，以為來這邊會輕鬆，跟國中訓練不一樣，這邊量比較多，國中是求質不會求量。」

回憶國中時期，溫以恩在U15選拔賽冠軍戰前曾發生股四頭肌二級撕裂傷，但他仍堅持上場，「醫生要我段時間不能打，但我不想放棄，阿庫尼亞的例子刺激我。」

溫以恩最想看齊的球星是MLB亞特蘭大勇士跑、打、守兼具的阿庫尼亞，對此他說，「他受傷後每天復健，沒辦法練球的情況下，還可以把自己狀態拉回來比賽；他在受傷之後，沒有太多時間練習，回到球場卻能馬上拉回來。」

關鍵字： 黑豹旗、羅東高工、臺東體中

