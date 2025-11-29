唐西奇聯手里夫斯轟73分！湖人NBA盃全勝　戴維斯復出返洛城吞敗

Lakers' duo combines for 73 POINTS in 6th straight win!



美國黑色星期五之夜，湖人主場上演話題性十足的對決。「金童」唐西奇（Luka Doncic）本季首次面對前東家獨行俠，戴維斯（Anthony Davis）也在被交易後首度以「對手」身分重返洛城。紫金軍團靠著里夫斯（Austin Reaves）與唐西奇合砍73分，以129比119取得NBA盃小組賽4連勝，鎖定8強主場優勢。

湖人開賽就開啟火力，里夫斯先飆三分，唐西奇隨後助攻詹姆斯（LeBron James）空中接力，打出10比7攻勢逼獨行俠喊停。達拉斯靠湖人舊將克里斯蒂（Max Christie）的兩記外線止血，戴維斯則以空接灌籃宣告自己正式回歸。

▲唐西奇率湖人4戰全勝晉級NBA盃淘汰賽。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇一開始遭夾擊，先專注串聯隊友，直到命中一記三分才完全進入比賽節奏，首節就拿10分，湖人以28比22領先。

第2節，詹姆斯與里夫斯輪流持球，獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）以連續三分緊咬比分，戴維斯再度灌籃把落後縮小到1分，迫使湖人喊暫停。半場尾聲，湖人接連出現失誤，獨行俠順勢反超，紫金軍團僅靠里夫斯撐場，60比62落後進入中場休息。

易籃後，詹姆斯火力甦醒，連進兩球，八村壘隨後在外線開火，打出11比2高潮。第3節末段，唐西奇快攻再助攻詹姆斯上籃，湖人帶著98比94進入決勝節。

▲戴維斯被交易後，首度以客隊身分重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

第4節兩隊你來我往，獨行俠曾再度反超，但湖人很快重建攻勢，里夫斯切入建功，八村壘再補上一記三分。待湖人把差距擴大到雙位數後，比賽勝負大致底定，最終順利以10分差收下勝利。此役湖人全隊以里夫斯攻下38分最高，他包辦6顆三分；唐西奇繳出35分、11助攻；詹姆斯貢獻13分、7助攻。

洛城總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後表示，小組全勝戰績非常令人滿意，但強調球隊現在的重心已放在下周背靠背與艱難的客場旅程。他特別點名里夫斯的成長，在外線出手與攻擊禁區之間取得完美平衡，「我認為他最近在掌握這個平衡方面一直處於非常好的節奏，尤其是在比賽後段。」

此役同樣備受矚目的戴維斯，在2月震撼被交易後首度以客隊身分重返湖人主場；這也是他自2019年2月27日（當地時間）以來，首次以對手身分踏上這座球場。他因左小腿拉傷缺席近一個月，此役回歸打了28分鐘，10投6中貢獻12分、5助攻、5籃板和3火鍋。

▲里夫斯手感火燙，關鍵多次接管比賽。（圖／達志影像／美聯社）