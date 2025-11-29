運動雲

>

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

體育中心／綜合報導

過去就因爭議發言多次「引火上身」的名嘴史蒂芬・A・史密斯（Stephen A. Smith），這次又把矛頭指向道奇球星大谷翔平，卻在節目中遭到其他主持人集體反擊，最後只能尷尬轉移話題。 史密斯日前登上美國 Podcast 節目《Joe and Jada》，談到先前訪問道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）時的內容。

羅伯斯當時說，「在棒球史上，沒有打者能超越邦茲（Barry Bonds）。但是，大谷翔平是世界上最偉大的球員，如果投、打一起考量，他和貝比魯斯（Babe Ruth）是同等級的球員。」

但史密斯卻自作解讀，把重點放在「邦茲才是史上最強打者」，並主張在打擊方面，邦茲仍優於大谷，「前提是，你要知道沒有人邦茲更會打。」所以邦茲是比大谷更強的打者？「對，他比任何人都還要強，任何人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此話一出，其他來賓立刻反駁。不過史密斯依舊堅持他的說法，「他去年世界大賽根本沒有表現。今年第7戰登板，也被打一發讓比數變成3比1的全壘打，被打得很慘。當然，他確實很疲勞啦……但他至少還是有敲安打。」

節目主持人Fat Joe聽不下去，直接回擊，「他在前一輪（聯盟冠軍賽）是狂飆三振，打擊上也轟了三支全壘打！」另一位主持人Jadakiss也忍不住表示，「那是足以寫進歷史的傳奇比賽。」

Fat Joe進一步補充，「傑克森（Reggie Jackson）1977 年世界大賽單場轟三響很了不起，但大谷是先登板投球，又再打出三發全壘打的。」

面對連番強攻，史密斯最後無言以對，只能草草把話題帶往別處。

史密斯過去就多次因直言惹議。他在 2023 年曾說大谷「天使既沒贏球、球場也坐不滿，他不值5億美元」，引來群起撻伐。今年季後賽，他也曾挑釁道奇對手釀酒人隊，「你們完蛋了，準備被橫掃吧，我去拿掃帚來。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 史密斯大谷翔平棒球爭議道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

熱門新聞

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

2林書逸曾喊不要去！台鋼仍表示歡迎

3軟銀3年近15億大約成功搶下徐若熙！

4中職6隊非60人名單一次看

5中華男籃慘敗26分　圖齊批日本防守髒

最新新聞

1林智勝：王勝偉是金手套、我是金鐘獎

2羅東高工上演逆轉秀 總教練點出關鍵

3字母哥「想不起上次7連敗是何時」

4羅東高工決賽將挑戰7冠平鎮

5王躍霖體認現實面盼累積500場出賽

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

Tpark 72,600坪宜居複合城

【炒麵界的舞者】老闆娘忙中作樂　炒麵不忘小雀步超有趣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366