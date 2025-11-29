嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

體育中心／綜合報導

過去就因爭議發言多次「引火上身」的名嘴史蒂芬・A・史密斯（Stephen A. Smith），這次又把矛頭指向道奇球星大谷翔平，卻在節目中遭到其他主持人集體反擊，最後只能尷尬轉移話題。 史密斯日前登上美國 Podcast 節目《Joe and Jada》，談到先前訪問道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）時的內容。

羅伯斯當時說，「在棒球史上，沒有打者能超越邦茲（Barry Bonds）。但是，大谷翔平是世界上最偉大的球員，如果投、打一起考量，他和貝比魯斯（Babe Ruth）是同等級的球員。」

但史密斯卻自作解讀，把重點放在「邦茲才是史上最強打者」，並主張在打擊方面，邦茲仍優於大谷，「前提是，你要知道沒有人邦茲更會打。」所以邦茲是比大谷更強的打者？「對，他比任何人都還要強，任何人。」

此話一出，其他來賓立刻反駁。不過史密斯依舊堅持他的說法，「他去年世界大賽根本沒有表現。今年第7戰登板，也被打一發讓比數變成3比1的全壘打，被打得很慘。當然，他確實很疲勞啦……但他至少還是有敲安打。」

節目主持人Fat Joe聽不下去，直接回擊，「他在前一輪（聯盟冠軍賽）是狂飆三振，打擊上也轟了三支全壘打！」另一位主持人Jadakiss也忍不住表示，「那是足以寫進歷史的傳奇比賽。」

Fat Joe進一步補充，「傑克森（Reggie Jackson）1977 年世界大賽單場轟三響很了不起，但大谷是先登板投球，又再打出三發全壘打的。」

面對連番強攻，史密斯最後無言以對，只能草草把話題帶往別處。

史密斯過去就多次因直言惹議。他在 2023 年曾說大谷「天使既沒贏球、球場也坐不滿，他不值5億美元」，引來群起撻伐。今年季後賽，他也曾挑釁道奇對手釀酒人隊，「你們完蛋了，準備被橫掃吧，我去拿掃帚來。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）