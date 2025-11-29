運動雲

史上第2神！SGA連92場轟破20分　雷霆二當家回歸19勝1敗獨走

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆本季氣勢如虹，今（29）日再以123比119擊退太陽，豪取11連勝，成為 NBA 史上第5支開季打出19勝1敗的球隊，同時在NBA盃以4戰全勝之姿晉級8強淘汰賽，確定拿下西區A組頭號種子。

上季雙料MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場轟下37分、8助攻、僅1失誤，末節最後7分鐘更獨攬15分，以一己之力穩住局面。他已連續92場至少拿20分，追平傳奇前輩張伯倫（Wilt Chamberlain），並列NBA史上第2長紀錄。

榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）攻下23分、8籃板，全隊共有6人得分上雙。雷霆雖在末節一度領先15分後遭太陽追到僅剩1分，關鍵時刻由SGA以一記三分打重新甩開對手，讓太陽始終無緣反超。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯-亞歷山大末節大心臟發威，率雷霆豪奪11連勝。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams）因右手腕兩度手術缺席19場後今日終於回歸，他上場29分鐘攻下11分、8助攻，12投3中手感冰冷，但讓雷霆距離「完全體」更近一步。

太陽方面，吉勒斯比（Collin Gillespie）飆出24分；布克（Devin Booker）砍21分外帶8籃板；布魯克斯（Dillon Brooks）也有19分進帳，球隊同樣投進15記三分，但未能在最後時刻突破雷霆防線。

雷霆小組賽最終以+75的恐怖總得失分差收官，以西區淘汰賽的頭號種子之姿晉級，成為NBA史上第5支開季19勝1敗的球隊，持續獨走。

關鍵字： NBA雷霆太陽吉爾吉斯-亞歷山大Chet HolmgrenJalen WilliamsNBA盃

