張政禹接經典賽徵詢！面對激烈競爭平常心：跟旅外球員學習

▲張政禹。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

去年12強冠軍的張政禹日前收到經典賽徵詢，他坦言競爭相當激烈，但能與旅外好手一同訓練，是難得的學習機會。他表示，即使最終沒有進入正選名單，這段經驗對自己仍是寶貴養分。

張政禹透露，目前在43人名單中，「還是要再努力一下，現在也不一定會在正式 30 人名單裡面。」他說，有機會參與集訓，本身就很開心，「能去就很好，可以認識更多學長，認識一些旅外選手，看看他們的想法是什麼，盡量跟他們學習。」

對於是否進入最終名單，他態度平常心，「有沒有進都不是好事或壞事，就是順其自然。能進的話就全力以赴，沒有進，就是自己還不夠好。」

這次有機會與李灝宇、鄭宗哲等旅美內野手同隊，張政禹直言：「他們就是很強的存在。」能近距離接觸，讓他感到期待，也視為難得的觀察與交流機會。

至於是否因為經典賽調整訓練內容，張政禹則表示一切照原訂計畫進行，「不會因為比賽突然把強度拉太快，休賽季就是一步一步來。到時候比賽強度自然會提升，我的身體只要能跟上就好。」他強調，目前該做的基礎準備都不能少，「不管最後有沒有去比賽，課表還是要照做，對新球季也很重要。」

張政禹不強求結果，只希望把握每次能自我提升的機會，「有機會當然會做到最好。」