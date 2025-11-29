第32屆關懷盃花蓮開打　林智勝重新接任理事長喊「責任大於榮耀」

▲王勝偉、林智勝。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽於 28 日在花蓮熱鬧開打，為期四天的賽事共 62 支隊伍、超過千名球員聚集紅土球場，展開最「原」汁「原」味的交流。今年主題口號「Kulumaha」取自布農族語「回家吧」，象徵邀請所有原住民現役與退役職棒選手，一起回到東部的家鄉主場。

軟式少棒、硬式少棒與青少棒三組同步進行，小球員的喊聲為花蓮各球場增添熱鬧氣氛。其中，在東華大學場地出賽的光復國小，更是一群從馬太鞍溪氾濫災區走出來的勇士。自 9 月底災害發生後，他們已無法在自家球場練習，如今外出比賽成了唯一能碰到球的時光。

光復國小教練王國華表示，雖然校舍位於高處未受影響，但球場正好位在洪水入侵部落的第一衝擊點，地基被掏空，「一望無際都是淤泥，太恐怖了。」為了孩子的安全與心靈，他們暫時不考慮回到場地練習。

受災後的交通也大受影響，原本花 1.5 小時可抵達花蓮市區，如今得花上 3 小時。王國華坦言，這趟關懷盃之旅對孩子們而言是一種療癒：「能到外面比賽、離開光復一下，就像在復原傷口，至少不用每天提心吊膽。」

光復國小參加軟式少棒組，雖然首戰以 4：7 不敵台東桃源國小，但孩子們在比賽中重新找回笑容。隊上唯一的布農族球員鄭米勒‧嘎造與他的阿美族隊友徐梓桓，兩人雖在水災中經歷緊急撤離，如今已能用輕鬆口吻分享那段驚險時刻。

除了關懷盃賽事，原棒協也在 28 日舉行一年一度的會員大會與理事長改選。今年甫退役、中職全壘打王林智勝重新接任理事長，並與現任理事長王勝偉完成交接。林智勝表示，接掌原棒協是「責任大於榮耀」的使命，協會核心始終是為下一代打造更好的環境。

林智勝也提出任內的發展方向，包括提升原棒協能見度與社會影響力、強化財務結構並拓展多元經費來源、團結會員並提升參與度，以及讓協會內部組織運作更順暢。他也肯定王勝偉任內成果，承諾會延續並推向下一步，「這是一份延續，我會持續與各界合作，打造更完善的原住民族棒球發展環境。」