宋文華戰力外長文致歉統一、味全　曝傷勢狀況不放棄重返投手丘

味全龍隊昨公布60人名單，曾旅美發展、回台後效力統一獅與味全龍投手宋文華遭戰力外。消息曝光後，他在個人社群媒體附上全黑圖，並以長文向球迷說明近年的傷勢狀況與心路歷程，強調雖然身體反覆受傷，但仍不會放棄重回投手丘的願望。

宋文華在貼文中首先感謝味全龍球團，在他身體狀況不佳時仍給予機會，並安排八週高強度改造訓練。他透露，在訓練期間投球機制逐漸改善，本以為終於能夠回到比賽，但卻在回場前的熱身中發生意外，「第一顆球腳踩下去就聽到『啪』的一聲」，瞬間從期待落至挫折深谷。起初以為只是一般肌肉拉傷，預估兩至三週可恢復，但疼痛遲遲未改善，讓他陷入低潮與無力感。

球隊其後帶他至醫院進行多項檢查仍無法找出問題，直到經由球隊醫療團隊轉介復健專科醫師，才發現真正原因來自筋膜破洞，長期緊繃使投球動力鏈受阻，背部、腿後側肌群與關節穩定性都受到影響。這也是宋文華首次了解筋膜對投手機制牽動如此深遠。

他目前已接受葡萄糖注射與PRP治療，並搭配強化復健課表，狀況逐漸改善。相關醫療資料也同步提供給美國經紀公司，希望能與不同醫療團隊合作，找到更有效的解決方案。他坦言，筋膜問題已累積一段時間，要完全修復並非短期能達成，因此計畫先讓身體休息，努力復健，但仍保持信念，「我不會輕易放棄，也希望自己能再次站上投手丘。」

宋文華同時感謝統一獅與味全龍兩隊在不同階段提供的機會，也為無法替球隊做出貢獻致歉。

宋文華過去效力美職教士隊，2021年疫情後賽程恢復，他重新回到小聯盟，表現較2019年進步，並升至高階1A。隔年一度被拉上3A，但因表現起伏未能站穩，季中選擇自請離隊返台參加中職選秀。原被預期在前兩輪獲選，最終在第四輪由統一獅選中，並簽下2.4年總值1090萬元的合約。然而受到肩傷與球速不明原因下滑影響，在統一期間兩季皆未能在一軍穩定出賽，2024年季後遭釋出，隨後轉隊至味全龍，今年僅在二軍留下4場出賽紀錄。

宋文華在統一一軍生涯累計9場出賽，共投15.2局，防禦率1.72，雖展現一定壓制力，但出場數受傷勢限制，相當有限。

雖然目前面臨生涯低潮，但宋文華在文末寫下，「只要相關問題解決，投球機制就能回歸正常。」他強調會持續努力復健，希望有一天能再次站上他最熟悉的投手丘。