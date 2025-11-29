運動雲

>

宋文華戰力外長文致歉統一、味全　曝傷勢狀況不放棄重返投手丘

▲味全龍隊投手宋文華。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊投手宋文華。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍隊昨公布60人名單，曾旅美發展、回台後效力統一獅與味全龍投手宋文華遭戰力外。消息曝光後，他在個人社群媒體附上全黑圖，並以長文向球迷說明近年的傷勢狀況與心路歷程，強調雖然身體反覆受傷，但仍不會放棄重回投手丘的願望。

宋文華在貼文中首先感謝味全龍球團，在他身體狀況不佳時仍給予機會，並安排八週高強度改造訓練。他透露，在訓練期間投球機制逐漸改善，本以為終於能夠回到比賽，但卻在回場前的熱身中發生意外，「第一顆球腳踩下去就聽到『啪』的一聲」，瞬間從期待落至挫折深谷。起初以為只是一般肌肉拉傷，預估兩至三週可恢復，但疼痛遲遲未改善，讓他陷入低潮與無力感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球隊其後帶他至醫院進行多項檢查仍無法找出問題，直到經由球隊醫療團隊轉介復健專科醫師，才發現真正原因來自筋膜破洞，長期緊繃使投球動力鏈受阻，背部、腿後側肌群與關節穩定性都受到影響。這也是宋文華首次了解筋膜對投手機制牽動如此深遠。

他目前已接受葡萄糖注射與PRP治療，並搭配強化復健課表，狀況逐漸改善。相關醫療資料也同步提供給美國經紀公司，希望能與不同醫療團隊合作，找到更有效的解決方案。他坦言，筋膜問題已累積一段時間，要完全修復並非短期能達成，因此計畫先讓身體休息，努力復健，但仍保持信念，「我不會輕易放棄，也希望自己能再次站上投手丘。」

宋文華同時感謝統一獅與味全龍兩隊在不同階段提供的機會，也為無法替球隊做出貢獻致歉。

宋文華過去效力美職教士隊，2021年疫情後賽程恢復，他重新回到小聯盟，表現較2019年進步，並升至高階1A。隔年一度被拉上3A，但因表現起伏未能站穩，季中選擇自請離隊返台參加中職選秀。原被預期在前兩輪獲選，最終在第四輪由統一獅選中，並簽下2.4年總值1090萬元的合約。然而受到肩傷與球速不明原因下滑影響，在統一期間兩季皆未能在一軍穩定出賽，2024年季後遭釋出，隨後轉隊至味全龍，今年僅在二軍留下4場出賽紀錄。

宋文華在統一一軍生涯累計9場出賽，共投15.2局，防禦率1.72，雖展現一定壓制力，但出場數受傷勢限制，相當有限。

雖然目前面臨生涯低潮，但宋文華在文末寫下，「只要相關問題解決，投球機制就能回歸正常。」他強調會持續努力復健，希望有一天能再次站上他最熟悉的投手丘。

關鍵字： 宋文華味全龍職棒復健投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

台鋼各隊戰力外優先鎖定投手　FA市場已向林岱安提出最後報價

台鋼各隊戰力外優先鎖定投手　FA市場已向林岱安提出最後報價

【土地公傻眼】萌娃提「小耶穌」大人笑翻：這阿彌陀佛餒

熱門新聞

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

2林書逸曾喊不要去！台鋼仍表示歡迎

3軟銀3年近15億大約成功搶下徐若熙！

4中職6隊非60人名單一次看

5中華男籃慘敗26分　圖齊批日本防守髒

最新新聞

1前太空人奪冠成員想加入MLB公關

2王勝偉談後藤光尊帶兵：善溝通

3SGA連92場轟破20分　雷霆19勝1敗獨走

4鄭兆行爆料王勝偉「一早就跑步」

5平鎮主帥吳柏宏盛讚蔡辰瀧

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

Tpark 72,600坪宜居複合城

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【永遠缺席】聯結車司機騎車撞路樹亡　手機狂響警代接：他不能上班了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366