黑豹旗／0比5落後不放棄！羅東逆轉東體進軍決賽　明對決大魔王平鎮

▲羅東高工晉級黑豹旗冠軍戰。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗4強賽今（29日）在新莊棒球場上演驚險刺激對決，宜蘭縣羅東高工面對開賽火力全開的臺東體中，一度陷入0比5的極大劣勢，但羅東展現強悍韌性，靠著第4局猛攻6分大局徹底翻轉戰局，最終以11比8上演驚天逆轉，隊史首次闖進黑豹旗冠軍賽，明（30日）將與7冠霸主平鎮高中爭奪最高榮耀。

臺東體中開賽氣勢如虹，1局上黃靖哲敲出二壘安打開啟攻勢，林宗賓與廖源霖接連選到保送形成滿壘局面；面對壓力，湯宇哲把握機會擊出2分打點安打，率隊2比0先馳得點，並迫使羅東提前換投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局上臺東體中再度發動攻勢，張硯程先選到保送、盜上二壘，接著黃靖哲安打、林顗勳保送形成滿壘；隊長林宗賓高飛犧牲打送回1分，羅高回傳發生失誤，又多掉1分，臺東體中4比0領先，隨後廖源霖安打再下一城，東體將優勢擴大為到5分，完全掌握比賽節奏。

5分落後的羅東在2局下展現強大韌性；連續觸身球、保送、失誤讓其攻占滿壘，邱昱承、陳彥辰皆靠保送擠回2分，助隊將比分追成2比5，吹起反攻號角。

羅東高工的關鍵時刻出現在4局下；顏楷庭、謝丞威連續保送後，臺東體中再換投仍止不住亂流，邱昱承擊出滾地球造成失誤送回1分，陳彥辰安打再添1分，將分差縮小至4比6。

雖然李信謙敲出雙殺，但三壘跑者趁勢回壘得分，羅高追到僅剩一分差；此時真正的轉折出現在溫以恩的關鍵一擊，這位U15國手在兩出局後敲出反超比分二壘安打，現場氣氛瞬間沸騰，羅東7比6取得本場比賽首次領先。之後他們再靠失誤添得1分，形成8比6的逆轉大局。

面對被逆轉的局面，臺東體中展現頑強鬥志；6局上黃靖哲選到保送後，林顗勳掃出三壘安打追回1分，隊長林宗賓再補一棒安打把比分追成8比8平手，讓比賽重新進入拉鋸。

然而羅東火力絲毫未減。6局下楊家源安打、溫以恩觸身球、廖佑賢安打造成滿壘，顏楷庭野手選擇送回超前分，羅東再度以9比8要回領先。

隨後代打藍天雨貢獻高飛犧牲打，邱昱承再敲二壘安打追加1分，羅東單局攻下3分，建立11比8領先。

臺東體中在7局上最後攻擊機會仍努力反攻，湯宇哲與李聖翼連續上壘製造壓力，但羅東李信謙在危機下先三振代打壯金銘，再逼出雙殺守備，成功關上勝利之門。

羅東高工最終以11比8大逆轉擊敗臺東體中，隊史首度闖進黑豹旗冠軍賽，明將迎戰7冠霸主平鎮高中。