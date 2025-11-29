運動雲

黑豹旗／太興奮就不會累！蔡辰瀧79球完投飆10K　談壓制高苑關鍵

▲平鎮先發蔡辰瀧。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

黑豹旗4強平鎮高中1比0力退高苑工商，最大功臣無疑是完投7局無失分的高三王牌蔡辰瀧。這場比賽他不僅以79球飆出10次三振，把高苑打線徹底壓制，更是他棒球生涯首次完投；賽後他坦言，能撐到最後靠的是興奮感驅動，而投球策略來自前一晚的情蒐與教練團的配球搭配。

總教練賽後透露這是蔡辰瀧第一次完投，他也證實過往常在4至5局出現亂流，因而被換下；但面對南部強權高苑，他整場表現穩健，後半段依舊維持球威，他笑說：「因為就很興奮，所以不太會累。」

面對10次三振的好表現，他則強調並非刻意追求：「順其自然，該做什麼就做什麼，不會特別去想要三振。」

蔡辰瀧提及，前一晚他特別觀看高苑打者影片，「大概知道他們的揮棒狀況，再加上教練的配球，策略上蠻明確的。」

他的滑球與指叉球都是比賽中主要武器，他表示：「這兩個稍微還不錯，今天也是以這兩個為主，」曲球、變速球今天則未亮相，他也表示，自己球種還有Sweeper。

談到指叉球的練習過程，他說「之前原本想練，但怎麼丟都丟不出來，可能手太小；後來教練問我要不要再試指叉，結果我丟兩顆就丟出來了。」

談到球速，蔡辰瀧表示現在最快可達151公里，但本場並未催出頂速：「今天很慢，144而已。」

平鎮在首局攻下唯一1分，也替投手群吃下定心丸，對此蔡辰瀧坦言得分對他幫助很大：「有分數進來就不會那麼緊張；如果兩邊都平手，我最多就是守住平手，沒辦法超前，所以要靠隊友。」

談到未來發展，蔡辰瀧也不掩目標：「我想要旅外，有機會的話想先往那邊走。」

若旅外尚未敲定，他也願意依照球團需求彈性安排，「如果球團有興趣，可以等個大學之類的；如果沒有，可能就會投入中職選秀。」

關鍵字： 黑豹旗高苑工商平鎮高中

