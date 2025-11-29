運動雲

>

不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃：職業球員願為國出征值得肯定

▲▼中職會長蔡其昌出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌呼籲球迷「多給國家隊鼓勵」。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃在2027年世界盃亞洲區資格賽首戰，以64比90慘輸日本26分，團隊在客場暴露出失誤、籃板和攻守節奏等多項問題，下周一返新莊主場將再度遭遇同一支勁旅。中華職棒會長蔡其昌賽後特別發文，強調「也許有點逆風」，但希望大家能為台灣男籃打氣與鼓勵。

中華男籃本次未能以最強陣容出征，劉錚、胡瓏貿、賀丹、賀博、馬建豪等主力皆缺席，整體戰力受到衝擊。小組賽首戰第1節就發生9次失誤、完全失去籃板控制，上半場只能靠歸化球員高柏鎧苦撐；儘管林庭謙、盧峻翔下半場試圖點燃反攻，無奈前半場落後幅度過大，最終仍以26分差慘敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華男籃、林書緯。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃慘輸日本，盼下周回主場扳回顏面。（圖／取自FIBA官網）

面對短時間內的主客場「連續對日」安排，總教練圖齊坦言球隊必須在防守、籃板和整體強度上更積極，「我們上半場和下半場的比賽風格截然不同，我們會在下一戰前做出調整。」

在批評聲浪湧現之際，中職會長蔡其昌跳出來力挺中華男籃，「也許有點逆風，但會長還是希望大家可以為台灣男籃國家隊打氣跟鼓勵，職業球員願意為國家出征打拼，都值得給他們更多的加油與肯定。」

關鍵字： 籃球中華男籃世界盃資格賽日本男籃蔡其昌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

台鋼各隊戰力外優先鎖定投手　FA市場已向林岱安提出最後報價

台鋼各隊戰力外優先鎖定投手　FA市場已向林岱安提出最後報價

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

【住院很EMO？】萌弟躲床邊...竟是在偷看隔壁同學的卡通

熱門新聞

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

2軟銀3年近15億大約成功搶下徐若熙！

3林書逸曾喊不要去！台鋼仍表示歡迎

4中華男籃慘敗26分　圖齊批日本防守髒

5中職6隊非60人名單一次看

最新新聞

1不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃

2近藤瞄準WBC連霸：翔平要不要打沒差

3羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵！

4徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

5中職6隊非60人名單一次看

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

Tpark 72,600坪宜居複合城

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【窗戶全封死】宏福苑房間內部照曝光！ 網友看傻：怎麼逃？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366