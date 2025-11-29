不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃：職業球員願為國出征值得肯定

▲中職會長蔡其昌呼籲球迷「多給國家隊鼓勵」。（圖／記者李毓康攝）

中華男籃在2027年世界盃亞洲區資格賽首戰，以64比90慘輸日本26分，團隊在客場暴露出失誤、籃板和攻守節奏等多項問題，下周一返新莊主場將再度遭遇同一支勁旅。中華職棒會長蔡其昌賽後特別發文，強調「也許有點逆風」，但希望大家能為台灣男籃打氣與鼓勵。

中華男籃本次未能以最強陣容出征，劉錚、胡瓏貿、賀丹、賀博、馬建豪等主力皆缺席，整體戰力受到衝擊。小組賽首戰第1節就發生9次失誤、完全失去籃板控制，上半場只能靠歸化球員高柏鎧苦撐；儘管林庭謙、盧峻翔下半場試圖點燃反攻，無奈前半場落後幅度過大，最終仍以26分差慘敗。

▲中華男籃慘輸日本，盼下周回主場扳回顏面。（圖／取自FIBA官網）

面對短時間內的主客場「連續對日」安排，總教練圖齊坦言球隊必須在防守、籃板和整體強度上更積極，「我們上半場和下半場的比賽風格截然不同，我們會在下一戰前做出調整。」

在批評聲浪湧現之際，中職會長蔡其昌跳出來力挺中華男籃，「也許有點逆風，但會長還是希望大家可以為台灣男籃國家隊打氣跟鼓勵，職業球員願意為國家出征打拼，都值得給他們更多的加油與肯定。」