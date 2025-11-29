大谷出不出賽都不影響！近藤健介渴望再次征戰WBC

▲近藤健介。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

福岡軟銀鷹外野手近藤健介（32）28日在福岡市球團事務所完成續約談判，以年薪5億5000萬日圓（維持原薪）外加獎金簽下新年度合約。受到腰部手術與左腹斜肌傷勢影響，本季僅出賽75場，他坦言相當自責，「真的很抱歉……沒能出滿143場，我自己也很難接受。」

明年是他7年長約的第4年，近藤設定目標要再次挑戰全勤。他透露這個休季專注於重建身體，從動作細節重新調整，目前傷勢已完全恢復，「左腹斜肌已經沒問題，現在可以在沒有任何限制的情況下訓練。」

他說，只要能健康出賽、甚至有機會競逐個人獎項，就是他最在意的事情。

作為日本武士隊的常客，近藤被預期將是明年春天 WBC 代表隊的重要戰力。他回憶上一屆的激戰，「能參加那一屆，比賽的氛圍、眼前的景色都非常震撼。下一屆一定會更熱血，各國也會派出更多強者，身為選手一定想站上那樣的舞台。」

原先出賽存疑的大谷翔平也已正式表態參賽，近藤笑說，「他不出場可不行啊！」兩人再度瞄準世界一連霸。

近藤明年將連續第二年從球隊的「S組」（特別自主訓練組）展開春訓。今年他是2月中旬才與主隊合流，但因明年有 WBC，他預計會更早進入團隊訓練，「有WBC，不能像今年一樣調整到一半才加入日本隊。守備、戰術、聯繫配合都要更早開始。」

近藤對 WBC 連霸的渴望比誰都強烈，而支撐他的，是深植心底的「日本棒球驕傲」。他從不特別嚮往美職，也不存在任何自卑感。上一屆面對滿是 MLB 球星的強權，他不但毫不畏懼，反而越戰越勇，繳出打擊率3成46、OPS 1.115 的頂尖成績，穩定扮演大谷翔平前的「攻擊型第二棒」。

近藤淡淡地說，「翔平參不參加，和我沒什麼關係。」他認為就算沒有大谷，也不會影響到自己想再次征戰WBC的決心。 軟銀球團同樣全力支持他打WBC，總管三笠杉彦直言，「日本能再次拿下世界一，對整個職棒環境都非常重要。」