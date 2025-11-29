羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

▲ 平鎮高中教練羅健銘。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

味全龍王牌投手徐若熙最終確定選擇旅日加盟福岡軟銀鷹。昔日平鎮高中投手教練羅健銘受訪指出，以徐若熙的年紀、球路組合與職涯需求來看，日職的確是最合適的起點，而軟銀在先發輪值的安排與發展空間上，更是目前最能讓他持續進化的球隊。

羅健銘認為，火腿陣中已有兩名台灣選手古林睿煬、孫易磊，由於洋將名額有限，出賽機會相對會壓縮。反觀軟銀，今年因洋投莫內羅（Livan Moinelo）取得本土資格、輪值正在調整中，對新加入的先發投手會更有空間。 「他如果選軟銀，空間本來就比較夠。」

羅健銘說道，這將是徐若熙在日職最能快速站穩腳步、持續累積局數的關鍵。 雖然過程中傳出包括道奇等多支美職球隊高度關注，但羅健銘認為，以徐若熙的階段來說，前往美國反而會遇到更多未知。

依照MLB現行規定，25歲以下、資歷尚未達標的海外選手只能簽小聯盟合約。 「如果去美國，就是從牛棚出發，這對一個本來就是先發養成路線的投手來說，有點可惜。」

羅健銘認為，徐若熙可以先到日本發展再跳美職，持續磨練累積經驗，再來挑戰更大舞台。

談及徐若熙2025年的表現，羅健銘給予高度肯定，「他的穩定性又更好了，證明自己可以吃局數。」唯一稍嫌可惜的是未能投滿 120 局，「但從內容來看，他的成熟度已經比以前更完整。」