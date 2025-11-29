運動雲

>

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中教練羅健銘。（圖／記者李毓康攝）

▲ 平鎮高中教練羅健銘。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

味全龍王牌投手徐若熙最終確定選擇旅日加盟福岡軟銀鷹。昔日平鎮高中投手教練羅健銘受訪指出，以徐若熙的年紀、球路組合與職涯需求來看，日職的確是最合適的起點，而軟銀在先發輪值的安排與發展空間上，更是目前最能讓他持續進化的球隊。

羅健銘認為，火腿陣中已有兩名台灣選手古林睿煬、孫易磊，由於洋將名額有限，出賽機會相對會壓縮。反觀軟銀，今年因洋投莫內羅（Livan Moinelo）取得本土資格、輪值正在調整中，對新加入的先發投手會更有空間。 「他如果選軟銀，空間本來就比較夠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅健銘說道，這將是徐若熙在日職最能快速站穩腳步、持續累積局數的關鍵。 雖然過程中傳出包括道奇等多支美職球隊高度關注，但羅健銘認為，以徐若熙的階段來說，前往美國反而會遇到更多未知。

依照MLB現行規定，25歲以下、資歷尚未達標的海外選手只能簽小聯盟合約。 「如果去美國，就是從牛棚出發，這對一個本來就是先發養成路線的投手來說，有點可惜。」

羅健銘認為，徐若熙可以先到日本發展再跳美職，持續磨練累積經驗，再來挑戰更大舞台。

談及徐若熙2025年的表現，羅健銘給予高度肯定，「他的穩定性又更好了，證明自己可以吃局數。」唯一稍嫌可惜的是未能投滿 120 局，「但從內容來看，他的成熟度已經比以前更完整。」

關鍵字： 徐若熙福岡軟銀日職味全龍羅健銘

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

台鋼各隊戰力外優先鎖定投手　FA市場已向林岱安提出最後報價

台鋼各隊戰力外優先鎖定投手　FA市場已向林岱安提出最後報價

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

【差點中計】黑狗吃零食聽到「吃完要洗澡」立刻吐出來XD

熱門新聞

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

2軟銀3年近15億大約成功搶下徐若熙！

3林書逸曾喊不要去！台鋼仍表示歡迎

4中華男籃慘敗26分　圖齊批日本防守髒

5中職6隊非60人名單一次看

最新新聞

1不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃

2近藤瞄準WBC連霸：翔平要不要打沒差

3羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵！

4徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

5中職6隊非60人名單一次看

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

Tpark 72,600坪宜居複合城

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【窗戶全封死】宏福苑房間內部照曝光！ 網友看傻：怎麼逃？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366