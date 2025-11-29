吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

▲吳哲源、徐基麟、林書逸。（圖／中信兄弟提供）
記者胡冠辰／綜合報導
中職6隊29日提交60人契約保留名單，中信兄弟將外野手林書逸、昔日經典賽國手吳哲源列為戰力外皆成為當時焦點；6隊非60人名單一次看。
樂天桃猿非60人名單：曾仁和、温展樂、賴知頎、劉昱言、馮健庭、蔡鎮宇、黃偉晟、吳桀睿。
統一7-ELEVEn獅非60人名單：林益全、阮裕智、李嘉祥、楊竣翔、尹柏淮、胡金龍（退休）、林岱安（申請自由球員）、林安可（申請自由球員）、蘇智傑（申請自由球員）、林原裕、楊孟沅、張聖豪。
台鋼雄鷹非60人名單：張喜凱、楊達翔、孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒、陳暐皓、陳重光、郭俞延、 洪瑋漢。
中信兄弟非60人名單：吳哲源、林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、胡孟智、黃鈞聲、馬鋼、蘇緯達、林書逸。
味全龍非60人名單：林智勝（退休）、徐若熙、王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、黃柏豪、瑪仕革斯．俄霸律尼、鄭鎧文、吳秉恩。
富邦悍將非60人名單：賴智垣、陳韋霖、林育辰、楊皓然、姚冠瑋、魏全、黃兆維、林哲瑄、潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華。
▼中職6隊60人外完整名單 。（圖／記者王真魚製）
