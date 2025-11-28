運動雲

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

▲中信兄弟林書逸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今日公布新球季60人契約保留名單，外野手林書逸被列為戰力外， 2022年台灣大賽奪冠後喊出「我不要去台鋼」再度被翻出討論。對此，當年以大器態度回應的台鋼雄鷹領隊劉東洋今再度強調，球團從未將這句話放在心上，反而敞開雙手，歡迎林書逸「回到家鄉」。

林書逸在2022年整季出賽 85 場敲出 80 支安打，是生涯單季最佳；同年在台灣大賽4場皆先發，打擊率高達.333，外界一度認定他是台鋼擴編選秀的熱門名單。奪冠後，他在慶祝時高喊「三連霸！我不要去台鋼！」引發熱議。

當時台鋼是剛成立的新軍，劉東洋以成熟態度回應，表示理解球員想留在母隊的心情，也坦言第一年只能從二軍出發，對剛打出身價的球員確實不具吸引力。

不過自那一年後，林書逸出賽逐年下滑，外野位置新人崛起，接下來連3年單季出賽數都未到15場，其中今年一軍僅有12場出賽，最終被兄弟列為戰力外。

兄弟球團表示，60 人名單外「一定會有再簽回的選手」，最終釋出名單尚未定案。據悉，球隊確實有意簽回林書逸。

林書逸並非自請離隊，他也透過經紀公司秉初表示，其實很感謝球隊給予尋求往外發展機會。

如今林書逸成為自由球員，台鋼是否出手引發關注。劉東洋表示，林書逸是「高雄囝仔」，「就像我們網羅黃子鵬一樣，我們歡迎這樣的選手，歡迎回到家鄉一起努力。」

至於過去的「不要去台鋼」言論，劉東洋笑說，這不會列入評估「項目」，他進一步指出，「當時我也說過，那絕對不是他不想來台鋼，主要是他那一年打出生涯年，加入新球隊隔年卻要打二軍，對他當年的身手來說，並不適合，他只是表達想留在母隊的心情。」

劉東洋強調，「書逸是高雄出身，這一點對我們來說會有吸引力，只是說他是左打這部分，以現在隊形來看是重複，這部分要一併評估。」據了解，外野深度較薄弱的富邦悍將也有意向林書逸接觸。

至於樂天桃猿戰力外的曾仁和同樣出身高雄，是否有意網羅？劉東洋透露，團隊會一併納入評估。

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／台鋼雄鷹提供）

