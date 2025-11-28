徐基麟財務問題已解決！被放60人外仍有1年約　兄弟開放各隊接觸

▲徐基麟。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今日公布新球季戰力外名單，其中徐基麟遭排除在60人契約保留名單之外，引發外界關注。球團除說明其因個人財務與生活紀律問題而被列名單外，也透露雙方仍有一年複數年合約關係，但開放其他球隊接觸。經紀公司仁茂則回應，基麟的私人財務問題已妥善處理，未來會專注復健、努力回到球場協助球隊，並對球團在手術及個人狀況時的照顧表達感謝。

徐基麟之所以被列入名單外，球團坦言與其「個人財務因素及生活紀律問題」有關，相關狀況已對球隊造成影響，因此決議將他放至60人名單外，以示警惕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團也補充，由於他與球團仍有一年合約，將他放在名單外除了提醒本人，更讓他保有與其他球隊進行接觸的權利；若最終沒有加入其他球隊，兄弟仍會依照合約持續與他履行契約義務。

對於外界疑慮，徐基麟經紀公司今也發出聲明，強調「謝謝大家關心，目前基麟私人財務問題已獲得妥善處理，未來也會專心復健打球，不會影響在球場上的表現。」並特別感謝兄弟球團在手術期間與個人狀況較混亂時提供協助與照顧。

經紀公司也重申，徐基麟與球團之間為複數年合約關係，「即使在60人名單外，也沒有任何想法要離開兄弟，未來會全力復健，盡快回到球場幫助球隊勝利。」

兄弟今年戰力外名單包括投手林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源，以及捕手胡孟智、黃鈞聲、內野手馬鋼、蘇緯達和外野手林書逸。

針對60人名單外球員，兄弟球團表示，一定會有再簽回的選手，至於最終釋出與簽回的名單還會再討論，也會針對其他球隊名單外選手以投手為主進行討論。