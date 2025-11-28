運動雲

王維中下一站不設限傳有他隊探詢 味全球團回應了

▲味全龍隊投手王維中。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍60人名單公布，具有旅美資歷的左投王維中落入戰力外名單之列。味全龍領隊丁仲緯透露：「與他在合約上尚未完全達成共識，同時球團也不設限他的發展。」

王維中本季僅出賽12場、4場先發，合計30.1局失22分，防禦率高達6.53，是加盟味全後最艱難的一年。最終他未被列入60人名單。

針對將王維中放入戰力外的決定，味全龍領隊說明：「主要是與他的經紀人討論合約方案，因為60人名單必須按時提交，所以先將他放在名單之外，但球團並不設限他。雙方尚未完全達成共識，但仍會持續討論，近期都有密切溝通，過程算是順暢。」

王維中是2020年味全龍復隊後的選秀狀元，曾旅美登上大聯盟，也曾到韓職。當時味全以5年3個月、總值逾200萬美元的大合約延攬回台，首季投出防禦率2.78、百局內容，被視為龍隊投手群的重要戰力。

王維中本季表現不理想，勢必面臨大幅減薪。依中職規章，若球員未被列入60人名單，隔年薪資不受「最多扣薪30%」規範；一旦球員同意，也能在留隊情況下承受超過3成的減薪幅度。現在未列入60人名單，各隊也能自由接觸他。

王維中下一站的去處尚未明朗，自己並不設限各種可能，現階段將全力專注訓練，目前人在美國調整狀況。據悉，已有其他球隊探詢、有意網羅。傳經紀公司有願意討論各種方案，但雙方仍無達成共識，據了解，味全今年預算大砍，壓縮到薪資空間，雙方對於扣薪幅度沒有達到共識。

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

