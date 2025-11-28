運動雲

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

▲味全龍隊投手王維中。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球團28日公布 2026 球季的契約保留名單，總計列入投手 29 名、捕手 6 名、內野手 13 名與外野手 12 名。

未列入本次保留名單的球員包含：投手王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風；捕手吳秉恩、劉時豪；內野手黃柏豪、郭嚴文、瑪仕革斯·俄霸律尼；外野手鄭鎧文。此外，徐若熙行使旅外自由球員資格、林智勝於本季結束後正式引退，兩人同樣未列入本次名單。

味全龍球團表示：「感謝所有球員在過去球季的努力與貢獻，並祝福未來發展順利。球隊將持續強化陣容深度與競爭力，期盼在 2026 球季帶給球迷更佳的主場體驗與戰績表現。」

王維中是 2020 年味全龍重返一軍後的首位選秀狀元，曾旅美登上大聯盟，也效力過韓職。當時味全以 5 年 3 個月、總值逾 200 萬美元的大合約將他延攬返台，首季繳出防禦率 2.78、百局內容，被視為龍隊投手群的核心戰力。然而近年狀況明顯下滑，本季僅出賽 12 場、4 場先發，30.1 局失掉 22 分，防禦率飆至 6.53，創加盟後最艱困的一季，最終未能留在 60 人名單內。

郭嚴文自 2024 年轉戰味全龍，首季出賽 80 場，貢獻 37 分打點、打擊率 .290，表現穩定；但本季一軍出賽銳減至 46 場，打擊率僅 .227，披上龍袍兩年後再度被列入戰力外名單。

宋文華旅外歸國後於 2022 年選秀第四輪加入統一獅，最近一次一軍出賽為 2024 年 10 月 11 日，先發 1 局失 2 分。今年轉戰味全龍，但整季未曾上一軍，二軍僅出賽 3 場、累計 3.1 局。

