樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

▲曾仁和。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今日向中職聯盟繳交60人契約保留名單，據了解，包括投手黃偉晟、曾仁和、劉昱言、賴知頎、温展樂、楊彬，以及野手蔡鎮宇、馮健庭、吳桀睿，合計9人被放在名單外，桃猿球團表示，預計1到2人會被簽回。

曾仁和自2021年加盟樂天後，下半季即在一軍亮相，先發、後援兩頭跑，該年繳出防禦率3.06的亮眼內容；2022年更在先發11場中拿下7勝、防禦率2.48，被視為本土輪值要角。不過近年傷勢不斷，2023年防禦率上升至4.55，但仍出賽19場、投滿91局替球隊吃局數；2024年則因右肘韌帶撕裂整季報銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季曾仁和短暫重返一軍，出賽9場（其中3場先發），防禦率高達10.00，顯示手感與身手仍在尋找當中。效力樂天5個球季，他在一軍累積57場出賽、38場先發，戰績15勝14敗、防禦率4.41。球團在整體戰力配置與未來方向考量下，決定不再續約，也已正式通知本人。

「工具人」蔡鎮宇是球隊的「氣氛大師」，曾在今年7月升上一軍，當時總教練古久保健二特別點名，他以代跑為主，同時扮演帶動板凳與休息室氣氛的角色，「是一個很有拚勁、能帶動球隊的選手」，如今未列入保留名單。據悉，他仍有意繼續留在棒球圈發展。

▲蔡鎮宇 。（圖／桃猿提供）

劉昱言在2016年選秀被Lamigo桃猿以第三指名選進，一軍出賽最多為2021年的12場，2018、2019年甚至沒有一軍紀錄。2021年季後與多名隊友一同被釋出，之後加盟味全龍效力3季，2024年被列為60人保留名單外，今年再回桃猿，可惜季後仍未獲續留。今年回鍋老東家後，一軍僅後援出賽7場、投5.1局。

2021年選秀第五指名的賴知頎，則僅在2022、2023年於一軍出賽，兩年合計出賽6場，始終未能在一軍站穩腳步；温展樂兩度參加中職選秀皆落選，後來以自主培訓身分加入桃猿，去年在一軍出賽1場投1局，本季同樣未被列入保留名單。

在本波名單中，馮健庭因率先在社群平台透露遭到球團告知不續約而引發關注，更因使用「野球人生終了」字句，被部分球迷誤解為宣布引退；對此，他也在IG限時動態做出澄清。

馮健庭表示，他「沒有要引退」，並向媒體、教練、球迷與所有關心的人道謝；他解釋，自己文字使用不夠精準，導致「野球人生終了」被誤讀為退休聲明，其實只是形容被告知不續約時的失落感。

據了解，馮健庭在被列為戰力外後，曾收到中國棒球城市聯賽（CPB）邀請，但他已婉拒加盟。

吳桀睿原先在統一獅已轉任教練，去年改披樂天桃猿戰袍後重新回到球員身分，今年更以「球員兼任二軍打擊教練」身份投入球隊。5月間他曾短暫升上一軍，不過球團此次將其列入戰力外名單，預計明年將正式回到專任教練角色。

楊彬在2022年季中透過2換2交易案加盟樂天桃猿，3年合計21場出賽、64.1 局，其中2022年先發5場，繳出2勝1敗、防禦率3.62。本季僅在二軍出賽，4場先發、14場後援，防禦率達8.07。