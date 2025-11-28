兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列





▲吳哲源、徐基麟、林書逸 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今日公布新球季戰力外名單，共有12名球員不在球隊60人契約保留名單中，包括投手林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源，捕手胡孟智、黃鈞聲，內野手馬鋼、蘇緯達，以及外野手林書逸。

現年31歲的吳哲源以2017年第10輪低順位投入職棒，2022年投出生涯巔峰，合計11勝1敗、防禦率2.85，不但奪下最佳進步獎，更在2023年的經典賽遞補傷退隊友後，對荷蘭4.1局無失分投出「神級中繼」扛住勝利，被封為「抗荷英雄」。

然而2023年5月因右肩投出一顆曲球後突然無力退場，此後一年半未能重返一軍。本季僅在二軍出賽6場，防禦率高達10.29，最快球速僅偶爾破140公里，最終未能留在60人名單。

外野手林書逸自2017年加入兄弟後，多年在一軍提供戰力，2022年出賽85場、敲出80支安打，是他表現最完整的一季。然而近兩年出賽大幅下降，2023、2024、今年前三週合計僅出賽37場，打擊成績逐年下滑，2025年前41打席打擊率僅0.162，最終名列戰力外。

徐基麟為2022年兄弟季中選秀第二指名，去年先發7場投出4勝2敗、防禦率3.34，被視為主力輪值一員。不過季後即動TJ手術，本季仍在持續復健，未列入球團保留名單。但據了解，他和球團還有一年合約。

蘇緯達曾於2020年打出14轟、55打點的生涯年。只是近年出賽與火力皆明顯下滑，自2022年後攻擊表現不再穩定，過去兩季出賽有限，今年僅5打席無安打，未獲續留。

黃鈞聲自2012年起效力兄弟多年，但受年齡與年輕球員崛起影響，2023、2024、2025年出賽大幅下降，本季也僅有8場出賽，無安打進帳。另一捕手胡孟智在2023年選秀第四輪被兄弟挑中，身高161公分，成為中職史上「最迷你球員」，尚未有一軍出賽紀錄。

朱宏樺是去年以第八輪加入中信兄弟，來自傳統強權平鎮高中，是一名具備身材優勢的右投，身高高達190公分、體重87公斤。林展樟則是出身臺北市大的右投，於2024年選秀第十輪被中信兄弟挑中。身高177公分、體重90公斤。

馬鋼為兄弟2020年第三輪挑選的內野手，守備位置以三壘為主，2022年完成一軍初登場後，持續在二軍累積經驗並調整打擊機制，本季因於9月入伍服兵役。