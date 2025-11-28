運動雲

>

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

▲台鋼雄鷹投手郭俞延。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹投手郭俞延。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日公布60人契約保留名單，投手郭俞延未在名單之列。由於他上月初才因涉入線上博奕手遊事件遭聯盟與球團懲處，此次未被列入名單再度引發外界關注。球團強調，本次決定是基於戰力評估。此外，後續相關人員及經紀公司違規調查也已有最新進展。

台鋼先前已公告新球季不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔，以及外野手孫易伸與巴奇達魯．妮卡兒，共5人未獲續留。本次未列入保留名單的還包括郭俞延、洪瑋漢、陳暐皓與陳重光。球團表示，將針對這4名球員進一步評估後，再決定是否洽談2026年球季合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭俞延2022年中職選秀落選，隔年再度參選並獲台鋼第9指名加盟，簽約金90萬元、激勵獎金70萬元。去年9月對中信兄弟先發5.2局失5分，拿下生涯唯一勝投。他在一軍累計出賽五場、投21.2局，防禦率5.82；上月因接觸線上德州撲克手遊遭到球團與聯盟懲處。

這起「線上博奕」事件源自八月底球員工會、聯盟及多支球團陸續收到匿名信，指控某經紀公司涉嫌引導球員參與賭博性質手遊，甚至涉及不當金流。工會接獲檢舉後立即啟動調查，訪談多名該公司旗下球員，並於10月完成對公司負責人林育丞的正式訪談。

球員工會主任趙子維表示，約一個月前，球員工會已作出調查並祭出懲處，並在三周前正式行文通知聯盟及各球團。經調查確認，泰宇經紀公司負責人林育丞涉及協助球員接觸賭博性質手遊，不僅未加以制止，甚至陪同參與，明顯違反工會禁止規範。

工會認定其行為屬重大違規，依規章裁定該家經紀公司永久停權、不得再申復，並沒收當年度保證金。不過，旗下三名認證經紀人並未涉入事件，趙子維表示，會持續輔導其後續獨立經營，協助公司旗下三十多位球員完成轉約或相關後續作業；調查也確認，其他經紀人並不知情。

該事件因牽涉金流往來，引發外界關注是否仍有更深層問題。據了解，檢調單位近期已主動著手調查，聯盟及相關單位皆配合提供必要資訊。

關鍵字： 台鋼雄鷹郭俞延線上博奕中職續約經紀公司

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2台鋼5人不續約！4人待評估

3悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

4收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

5悍將搶林岱安！獅開出5年長約留人

最新新聞

1樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

2張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

3關懷盃地主中原國小落後5分逆轉

4中華男籃抗日　林庭謙游艾喆雙星亮眼

5羅東闖4強教頭淚灑球場談一路不易

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366