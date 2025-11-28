郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入





▲台鋼雄鷹投手郭俞延。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日公布60人契約保留名單，投手郭俞延未在名單之列。由於他上月初才因涉入線上博奕手遊事件遭聯盟與球團懲處，此次未被列入名單再度引發外界關注。球團強調，本次決定是基於戰力評估。此外，後續相關人員及經紀公司違規調查也已有最新進展。

台鋼先前已公告新球季不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔，以及外野手孫易伸與巴奇達魯．妮卡兒，共5人未獲續留。本次未列入保留名單的還包括郭俞延、洪瑋漢、陳暐皓與陳重光。球團表示，將針對這4名球員進一步評估後，再決定是否洽談2026年球季合約。

郭俞延2022年中職選秀落選，隔年再度參選並獲台鋼第9指名加盟，簽約金90萬元、激勵獎金70萬元。去年9月對中信兄弟先發5.2局失5分，拿下生涯唯一勝投。他在一軍累計出賽五場、投21.2局，防禦率5.82；上月因接觸線上德州撲克手遊遭到球團與聯盟懲處。

這起「線上博奕」事件源自八月底球員工會、聯盟及多支球團陸續收到匿名信，指控某經紀公司涉嫌引導球員參與賭博性質手遊，甚至涉及不當金流。工會接獲檢舉後立即啟動調查，訪談多名該公司旗下球員，並於10月完成對公司負責人林育丞的正式訪談。

球員工會主任趙子維表示，約一個月前，球員工會已作出調查並祭出懲處，並在三周前正式行文通知聯盟及各球團。經調查確認，泰宇經紀公司負責人林育丞涉及協助球員接觸賭博性質手遊，不僅未加以制止，甚至陪同參與，明顯違反工會禁止規範。

工會認定其行為屬重大違規，依規章裁定該家經紀公司永久停權、不得再申復，並沒收當年度保證金。不過，旗下三名認證經紀人並未涉入事件，趙子維表示，會持續輔導其後續獨立經營，協助公司旗下三十多位球員完成轉約或相關後續作業；調查也確認，其他經紀人並不知情。

該事件因牽涉金流往來，引發外界關注是否仍有更深層問題。據了解，檢調單位近期已主動著手調查，聯盟及相關單位皆配合提供必要資訊。