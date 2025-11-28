中國棒球聯賽傳改革　取消「每隊至少10名台港澳球員」規定

▲ CPB日前在深圳舉行聯賽發布會與選秀大會。（圖／截自CPB）



記者胡冠辰／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年1月正式開打，聯盟日前在深圳舉行發布會與選秀大會，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海峽，以及由泰國正大集團出資成立的上海正大龍，共5支球隊齊聚亮相；然而，隨著選秀落幕，聯盟相關制度也出現重大調整。

據傳，CPB原先規定「每隊至少需配置10名台、港、澳球員」的條文，已確定不再適用。該規定過去被外界解讀為帶有政治意涵，甚至引發台灣輿論對「以棒球進行統戰」的質疑；如今隨著中國本土球員數量與培養體系逐步成熟，聯盟認為已無強制名額需求，因此決定取消相關限制。

在日前舉行的選秀會中，各隊於「超級輪」各自指定5名球員，接著進入「天賦輪」後，選才策略出現明顯差異；深圳藍襪一口氣選進10人，展現積極補強企圖、長沙旺旺黑皮與廈門海豚各自挑選6人、福州海峽與新成軍的上海正大龍則各選進5名新血。

其中，前富邦悍將外野手王詩聰在第2輪被長沙旺旺黑皮選中，成為本次選秀的關注焦點之一。

隨著「至少10名台港澳球員」規定終止，未來台灣球員將不再受名額限制，而是轉為自由球員身份，只要符合條件，各隊皆可自行洽談簽約，對整體人才流動與市場機制而言，也是一項結構性的轉變。

此外，5支球隊的總教練陣容也已陸續對外曝光，包括長沙旺旺黑皮由吳俊良領軍、福州海峽由呂文生掌兵符、深圳藍襪則由曾代表中國出戰經典賽的華裔教練張寶樹執教，上海正大龍則找來南韓名將具臺晟接手，僅廈門海豚的教練人選仍有待官方公布。