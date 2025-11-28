賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

▲賴智垣。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將 28 日公布不續約名單，牛棚大將賴智垣生涯第二度遭到釋出，不過他仍將延續球員生涯，目前已有複數球隊對他表達興趣。

賴智垣生涯自桃猿起步，2021年遭到釋出後，隔年轉戰富邦悍將，並獲得一軍機會，該年出賽40場創生涯新高，拿下17 次中繼成功，是悍將牛棚的重要戰力，也曾入圍進步獎。2023年與2024年分別在一軍出賽 22 場、27 場，今年初還加薪 1萬元。不過本季多在二軍，一軍僅出賽 8 場，防禦率6.00。

[廣告]請繼續往下閱讀...

收到悍將不續約通知後，賴智垣以「延續生涯」為首要目標。海爾斯經紀公司代表表示，「目前已有複數球隊探尋網羅他的機會。」

富邦悍將此次一口氣不續約 3 名捕手，也引發關注，包括魏全、姚冠瑋及楊皓然。其中魏全過去曾被味全龍釋出，去年底更自費赴美前往 Driveline 訓練中心進修，之後獲得加入富邦悍將的機會。今年他在一軍出賽 9 場，打擊率 .143，10 月1日敲出轉隊後首安，並成功阻止中信兄弟在新莊拋下黃彩帶。

對於收到不續約通知，魏全表示：「自從去年的經驗之後其實就每年都當成最後一年去努力，目前還是持續訓練，後續將與經紀人評估。」